Mennesket ansees som et flokkdyr. Fordi vi er avhengige av hverandre. Vi ønsker ikke å løse alle oppgaver selv. Derfor er flokken viktig for våre liv. Samfunn har utviklet seg med det formål om å skape gode liv hvor vårt strev minimaliseres.

Vi går langt for å beholde flokktilhørigheten fordi konsekvensen av å stå utenfor fellesskapet er store. Mange er villige til å godta mye de alene ikke står inne for.

Grusomheter skjer, og har skjedd i mange kollektive fellesskap hvor selve grunnideen i ettertid kan fremstå uforståelig.

En plass på jorden

Ubestridelig er vi mennesker biologisk et virveldyr av arten pattedyr. Og mange hevder at mennesket bare er et intelligent dyr. Et produkt av evolusjon.

Vi tilegner oss kunnskaper, og får en vilje som styrer vår skjebne. Vi kan se til tidligere arter som har dominert jorden. Arter som, når livsgrunnlaget i biotopene har endret seg, har gått til grunne. Kunne de tatt et valg om det kjente sin skjebne?

Vi har tatt mange valg som mennesker og har kommet langt.

Det fantes en tid hvor de svake og uproduktive ikke fikk leve. Hvor andre kunne ofres for et felles beste om de var en belastning eller i opposisjon til flokkens behov.

Vi tar et steg tilbake dit innimellom, men stabler den medmenneskelige bevisstheten på bena og fortsetter vårt liv på jorden.

Et liv hvor vår viktigste oppgave er å ta vare på hverandre. En oppgave som kan vise seg vanskeligere fremover.

Den menneskelige tidsalder

I et geologisk perspektiv så er den perioden vi lever i foreslått å være “antropocen” – den menneskelige perioden. Perioden har ikke vart lenge og med de endringene vi måler på jordens overflate, samtidig som vi øker i antall, så vil perioden før eller siden komme til en krise, og menneskeverdet kanskje utfordres mer enn noen gang.

Vi kan se i debatten at vårt biologiske opphav - dyret - er rådende i vår behandling av hverandre. Systematisk har vi mennesker tidligere gjort mange forsøk på å skaffe “vår” gruppe av mennesker livsrom med metoder som ikke er menneskelige.

Mennesket må aldri brukes som et middel for å oppnå noe annet. Vi har en unik egenverdi og vi må ikke glemme det som gir oss glede og mening. For de fleste er det å kunne hjelpe hverandre meningsfylt.

Når en skepsis til vitenskap, skepsis til samfunnsinstitusjoner, og tilegning av hensikter til aktører i samfunnet råder, så er det i menneskeverdets disfavør.

Vi hjelper ikke hverandre på den måten, og vi stiller hverandre til rådighet for mennesker som ikke har hele menneskehetens behov i tankene.

Vi blir mange mennesker på jorden og skal det bli levelig må vi klare å ta til etterretning den kunnskapen som åpenbarer seg uten å mistenke falskt spill.

Det vil si om vi vil være noe mer enn bare et intelligent dyr.

Geir- Are Valle