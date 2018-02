- Vi må også rydde av veien andre momenter som kan gjøre kjøreturen vanskelig

Meninger

Jeg undrer meg over at Hitra Høyre med Dag Willmann i avisa Hitra-Frøya uffer seg over mitt engasjement for trafikksikkerhet. Som de fleste har fått med seg jobber fylkeskommunen på spreng for å bygge ny og også oppruste FV 714. Dette er helt nødvendig. Samtidig må vi også rydde av veien andre momenter som kan gjøre kjøreturen vanskelig.

Jeg er svært opptatt av trafikksikkerhet. Det gjelder også for de som har arbeidsdagen sin i bilen. Det har vært flere stemmer som har påpekt ujevne kjøreforhold på fylkesveier hvor det er en del sjømat transport. Som veieier må vi ta dette på det største alvor. Vi må spørre oss om hva det er som forårsaker dette? Er det noe man kan gjøre på og langs veien?

Fylkeskommunen har nå over flere år hatt fokus på de såkalte lakseveiene. Vegstandarden på feks FV 714 har blitt bedre og bedre etter som prosjektet har skredet fram. Men det er fortsatt mange mindre og også svært alvorlige ulykker på strekningen. Noe kan skyldes standardsprang, at man overraskende kommer over på «gammelveg» og ikke har tatt høyde for det. Fart er ofte avgjørende, men det er også alt for mange hendelser og til og med dødsulykker på strekninger der veg og sikt er god.

Både media, representanter for transportnæringa og lokalt kjente har påpekt at issvuller og svært glatte partier i vegbanen er en av flere mulig årsaker til dette. Det er at transporten av sjømat langs disse vegene er stor, og at avrenning av isvann fra bilene er vanlig. Det er ofte i bakker og svinger denne avrenningen skjer og det er også der mange av ulykkene forekommer. Da er det min plikt som vegeier å følge dette opp, lik så vel som å jobbe for mere penger til fylkesveiene.

Jeg har ment at vi har lovhjemmel til å stoppe avrenning og har fått en stortingsrepresentant til å stille spørsmålet til Statsråden. Svaret kommet er soleklart, avrenning fra all slags transport på vegen er i strid med loven. Det er flere land som har dette forbudet og som slår hardt ned på dette. Der er transporten i biler med oppsamlingstanker montert bak. Dette er en enkel løsning.For meg er det ingen grunn til å sitte på denne informasjonen. Jeg mener vi sammen må jobbe for bedre trafikksikkerhet.

Willmanns påstand om at jeg er frustrert over fylkeskommunens ressurstilgang er helt riktig, men på ingen måte årsak til at jeg løfter opp trafikksikkerheten med fokus på ytre påvirkninger. Vi er landets nest største veieier etter staten, med 6000 km fylkesvei, staten har 600 km med vei i Trøndelag. Vi har også 29 tuneller og over 1.000 bruer. Det er som alle skjønner, alt for mang fylkesvei- utfordringer å tette i forhold til bevilgningene. Willmann mener at Regjeringens samferdselsløft har stanset etterslepet på fylkesveiene, det er feil. Etterslepet på 4 mrd øker med denne regjeringens bevilgninger. Han etterlyste høyere ambisjoner fra andre konstellasjoner. Da kan jeg opplyse Willmann med at Senterpartiet i sitt alternative budsjett, som ikke ble vedtatt foreslo en økning på 1 mrd ekstra til fylkesveiene i 2018, men Høyre og Regjeringen fulgte ikke opp.

Gunn Iversen Stokke, Sp

Leder Hovedutvalg Veg, Trøndelag fylkeskommune