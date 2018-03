Meninger

Vår visjon burde være: Klok vekst - klok forvatning!

UTBYGGERNE MÅ GIS BETINGELSER - IKKE BARE SETTE BETINGELSER! Knut Wågø peker på et uføre som vi som samfunn snarest må komme oss ut av. Jordtap har blitt regelen, ikke unntaket! Dette kommer fram i HF’s nyhetsoppslag 02.03.18! «Matjorda tas bit for bit! Det Wågø sikter til er en rekke utbygginger - både gjennomførte og planlagte - der det som er den beste matjorda på Frøya tas bit for bit.På Sistranda ble Blått kompetansesenter bygget på matjord. Helseutbygginga på Bekken kommer til å ta et stort jafs. Det planlegges å bygge en «Sisti» som ikke vil gå i fjæra, men over det som sies å være noe av den aller beste matjorda i landet. Og på Hammarvika ble det nettopp gitt tillatelse til å regulere to områder til boliger/butikk på områder opprinnelig avsatt til landbruk.»

Sistien og helseutbygging planlegges på den beste matjorda - De støttet meg med melkekvoten, men tar kråkfot i den andre enden - De støttet meg med melkekvoten, men tar kråkfot i den andre enden, sier bonde Knut Wågø. Vi har et kjempedilemma, sier ordføreren.

Bra Knut! Jordvernet har hatt små kår på Frøya. Vi velger å tro at ordføreren følger opp, og at man tar sitt forvalteransvar på alvor.Hittil har Sistranda, med både jord og bygninger, vært rivningsobjekt for bygg og parkering, det går ikke lenger, og det er bra at kommunen innser det! En bør også sende appellen videre til næringsliv og utbyggere!

Ingen utbyggere i dette land får det akkurat slik man vil!

Ingen skal true seg til at matjord tas til parkeringsplasser fordi det ikke er "lønnsomt" å bygge parkeringsavdelinger i de byggene man setter opp! Parkeringsplassene ved helsesenteret og Stjernesenteret, samt Blått kompetansesenter, er grelle eksempler på dette! - Eksempler som bør reverseres ved å se på disse områdene som uferdige tomter !



Derfor, utbyggere: Slutt med å presse fram løsninger som passer dere selv best! Det er kortsiktig, og det setter demokratiet ut av spill!

ALLE vil støtte en kommune som kan vise muskler overfor utbyggerne. Og musklene i denne sammenhengen bør være en klar politikk, basert på helhetlige visjoner, for alle!Utbyggerne har alt for lenge unngått kritikk!De er også avhengige av folkets gode vilje, og de kan ikke alltid skjule seg bak politikerne når kritikken rammer!

At kommunen ønsker å endre sin praksis, bør også gi konsekvenser for de andre !Gå foran Frøya kommune! Det finnes mer langssiktige verdier enn de som man ser med nærsyn! ALLE støtter dere i dette, ordfører! Begynn med Sistien! Det er en prøvesak når det gjelder forvalteransvar!

Visjonen bør være: Klok vekst – Klok forvaltning!

Hans Anton Grønskag

