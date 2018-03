Flere tilreisende - færre båtavganger

Meninger

Åpent brev til Hovedutvalget for transport i Trøndelag fylke og AtBs ledelse og styreleder:

Mens NSB setter opp 73 ekstratog i påska og flyselskapene øker sitt tilbud, reduserer AtB antallet båtavganger til øyrekka. Påskehelga er den desidert største utfartshelga til øyene utenfor Frøya. Likevel er det ingen båttilbud Langfredag, og sterkt redusert tilbud de andre dagene.

Hva er logikken bak dette? Ønsker AtB at folk skal holde seg hjemme? Eller reise andre steder? Med fly eller tog, som faktisk går?

For oss som jobber i hotell- og restaurantbransjen i øyrekka, er påska sesongstart. Vi ønsker å gi et godt tilbud både til hyttefolk og turister som velger å legge ferien til havgapet.

Vi på Terna Brygge på Sula har planlagt både konserter, foredrag, utstilling og bryggedans. Allerede før jul hyret jeg duoen El Brote, som spiller argentinsk tango, til å spille skjærtorsdag. Duoen er avhengig av å bruke offentlig kommunikasjon for å komme seg fra A (Trondheim) til B (Sula), og det falt meg overhodet ikke inn at det skulle være noe problem.

AtB skriver jo så flott på sine nettsider: Målet er at de reisende enkelt skal komme seg fra A til B uten å bruke egen bil.

Vi kunne selvfølgelig ikke få bekreftet dette i desember, ettersom påska kommer på AtB som julekvelden på kjerringa - påskerutene får vi først kjennskap til 1.mars. Akkurat som sommerrute, høstrute, vinterrute og alle andre endringer først blir offentliggjort noen uker før de trer i kraft. At folk som planlegger å feriere i øyrekka også ønsker å planlegge reisen, er uinteressant for AtB. Artistene ønsket å reise utover skjærtorsdag, samme dag som konserten. Men nei - da er det kun en eneste avgang og de to ville komme fram først kl.22.15. En reise på seks timer, nesten to timer mer enn vanlig, ettersom båten fra Dyrøya går via Sørburøy før den kommer til Sula. Og altfor seint til å starte konserten.

Hva med å komme dagen før? Joda, det var en mulighet - hvis jeg dekket ekstrautgifter til mat og overnatting. Men fortsatt ingen mulighet å komme seg fra Sula Langfredag. Kunne de bli en ekstra dag? Nei, begge måtte på jobb i Trondheim lørdag. Altså måtte konserten skjærtorsdag avlyses.

Det er bred politisk enighet om at man ønsker fortsatt bosetning i øyrekka i Frøya. For at dette skal skje, må AtB ta sin samfunns-oppgave alvorlig og spille på lag med, og lytte til, både lokalbefolkning, hyttefolk og næringsliv. For turistnæringen burde AtB vært en selvfølgelig samarbeidspartner og medspiller. I stedet er selskapet vår tøffeste utfordring.

Hvordan gikk det med El Brote? Takket vær en fleksibel duo, ble konserten flyttet. Det blir fortsatt mulighet å oppleve argentinsk tango på Sula i påska.

På tross av AtB.

Tove Cecilie Fasting,

daglig leder

Terna Brygge/Sula Fyrvokterbolig