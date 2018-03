20 lokalkjente kan nå kalle seg Nærturleder

Meninger

Lørdag 10.mars arrangerte Hitra Turlag et Nærturlederkurs. Vi har i samarbeid med Trondhjem Turistforening holdt på i fire måneder med arbeidet for å få til dette kurset, og i helga kunne vi stolt klappe oss på skuldrene, over vel gjennomført kurs.

Dette var et kurs som hadde til intensjon å gjøre oss tryggere på rollen som turleder, når vi arrangerer turer. Kurset bestod i planlegging av tur, risikovurdering, turlederrollen, utstyr og bekledning, områdekunnskap/kart og kompass.

Etter kurset skulle vi ha kjennskap til hvordan vi planlegger kortere turer og aktiviteter i nærområdet. Kjennskap til det å være turleder, var også en del av kurset, men vekt på organisering og sosialtmiljø.

Vi hadde kurset ned på klubbhuset til Idrettssparken. Her hadde vi teori om det vi skulle gjennom som nevnt tidligere. Her var det lett servering av frukt og kaffe/saft, som vi kunne spise/drikke underveis. De opprinnelige planene som vi hadde for uteaktivitet, måtte forandres på, etter det store snøfallet som kom natt til lørdag. Derfor ble det en lett tur ned til Aurn, der turleder ville vise hvordan ting skulle gjøres i praksis. Og hvordan en turleder skulle håndtere forskjellige situasjoner.

Nede i Aurn, tok vi en teoribit om risikovurdering, førstehjelp og hvordan pakke en sekk, og mye fine turtips, samtidig som alle kunne spise egen medbrakt lunsj. Etterpå gikk vi tilbake til klubbhuset, der vi avsluttet med evaluering og utdeling av kursbevis.

Hitra Turlag inviterte også potensielle turledere fra Hitra LHL, Hitra Revmatikerforening og Treningsklinikken. Til tross for en god del forfall, var vi 20 deltagere som stolt kunne motta beviset etter endt kurs, og kan kalle seg Nærturleder.

Kurset gikk over fem timer, og vi hadde instruktører som kom fra Trondhjem Turistforening. Vil rette en stor takk til Merete Bjørnås Aarstein og Anette Solli fra TT som tok turen utover for å gjøre oss sikrere i rollen som turledere.

Hitra Turlag ønsket de tilbake til øya vår, med en gave i form av kart over øya, Kjentmannsprøve boka og et gavekort. Dette var et skritt i riktig retning på at folk skulle føle seg trygge sammen med oss på tur. Og at vi skulle føle oss trygge i rollen som turleder.

Med dette håper Hitra Turlag at vi får mange fine turer fremover. Vi ønsker alle sammen lykke til videre i rollen som Nærturleder.

Kari Raaket

Hitra Turlag

