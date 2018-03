Hjertelig, tusen takk til russen!

Meninger

Gjennom praktisk handling og stor innsats, så viser dere at det går an å utgjøre en forskjell. Det går an å mobilisere, det går an å gjøre noe for andre. Ja, det går an å bry seg. Og dere viser at russen, selv om det nærmer seg vår; dere bryr dere om langt mer enn det som oppfattes som brysom russefeiring. Dere viser dere kort og godt fram som svært gode forbilder.

I år slo dere nye rekorder gjennom innsamlet beløp til kreftaksjonen. Og dere gjør det gjennom sunn og ærlig konkurranse mellom to kommuner og to skolesteder. Jeg håper dere vil fortsette i samme ånd.

Vi kjenner alle noen som har vært eller er rammet av den forferdelige sykdommen kreft. Ja, vi kjenner så alt for mange, både unge og eldre. Jeg tror innsatsen dere som russ gjør gjennom innsamlingsaksjonen; det er en innsats som gir dobbel uttelling. Det gir mer penger til forskning og bokstavelig lindring, men det bidrar også til et samfunn som utvikler medmennesker – omsorg og omtanke for hverandre.

Igjen: Hjertelig, tusen takk for en fantastisk innsats!

Hitra, 14. mars 2018

Ole L Haugen

Ordfører Hitra