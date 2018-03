- Noen egenerfaringer og spørsmål rundt laksefabrikkenes ansvar når det gjelder avrenning fra laksetrailere

Meninger

Jeg var langtransportsjåfør på 1980- og 1990-tallet og kjørte blant annet laks. Vi hentet laksen fra slakteriene langs hele norskekysten og kjørte den til Trondheim og Oslo. Problemene med avrenning fra trailerne var de samme da som nå. Hvert døgn kjører over 100 laksetrailere på FV. 714. Hver trailer tar 33 paller med laksekasser og hver pall kan ta 33 kasser. Det blir 1089 kasser pr trailer. Altså fraktes 108 900 isoporkasser med laks og is hvert døgn fra øyregionene.

Jeg lurer på hvordan disse kassene blir lagret mens de er på fabrikkene. Lagres kassene i romtemperatur eller kjølerom?

Da jeg hentet laks på Namdalskysten lagret et slakteri kassene sine i en plasthall sommer som vinter. Om sommeren kunne det bli 30 grader i solveggen og inne i plasthallen var temperaturen betraktelig høyere. Isoporkassene holder samme temperatur som omgivelsene og isen smeltet raskt i kassene. På de 12 timene laksen lå i kassene var det ikke en isbit igjen da de ble losset i Trondheim. Dette til tross for at aggregatene i både bil og henger ble satt på 25 minusgrader. Alt smeltevannet fra kassene hadde fryst på gulvet. Ca. 1000 kasser måtte fylles med ny is før de kunne fraktes videre.

Jeg mener at dersom disse kassene hadde vært lagret ved null grader eller lavere ville ikke avrenning vært et problem.

28 alvorlige ulykker på Fv 714 de siste åtte årene Avrenning fra vogntogene kan ha bidratt til ulykker på lakseveiene Fylket skal lage rapport på ulykkes-betydninga av avrenning fra laksevogntogene.

Hvordan lagres kassene ved fabrikkene til SalMar, Lerøy og Marine Harvest? Det tar enormt mye plass å lagre slike kasser og det er enormt mange kasser som fraktes fra øyregionen hver dag.

Jeg stiller meg spørsmålet om lagring av kassene i null grader eller lavere kunnet bedre avrenningsproblemene betraktelig?

