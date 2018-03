- Hva mener du med "middelmådig likedelingsprinsipp", Torill?

Meninger

Middelmådig likedelingsprinsipp?

Ja, det er en karakteristikk som lederen av Frøya næringsforum, Torill Pettersen, bruker i leserinnlegg i lørdagens nettutgave av lokalavisa Hitra-Frøya. Og da begynner jeg, for min del, å lure. Fordi begrepet er nytt for meg. Hva betyr det egentlig? Hva mener Torill Pettersen med det?

Det hun for øvrig skriver er lett gjenkjennelig fra uttalelser hun kom med i siste møte i skoleutvalget. Lett gjenkjennelig; men det hun skriver er faktisk mer dannet i form og innhold enn det som kom ut av hennes munn i skoleutvalget. Så får jo hver og en gjøre seg sine tanker ut fra det, og hvilken sprengkraft som det kan utløse. Men kanskje er det selve meningen?

Det hun har sagt og det hun skriver er en nokså lettvint og unyansert framstilling av virkeligheten, med forenklinger og påstander. Er vi vitne til det nye knepet i samfunnsdebatten, som flere enn Donald Trump har oppdaget og benytter? For øvrig er det jo i det hele tatt ikke så vanskelig å lese og forstå at det handler om sterke personangrep mot dagens skoleleder. Og da kan en jo tillate seg å spekulere i hva som er det egentlige målet og motivet?

Men før jeg, for min del, eventuelt går videre med en åpen polemikk og mer skriverier om dette, så vil jeg gjerne ha en besvarelse på definisjonen av «middelmådig likedelingsprinsipp». Hva betyr det? Hvorfor brukes det nå, i denne sammenheng? Sier det noe om et politisk verdigrunnlag - et politisk grunnsyn? Eller sier det noe om prinsipper og mål for den norske skole som er feil? Du må være så snill å utdype dette for meg, Torill, slik at jeg eller andre ikke trenger å følge opp det hele på et misforstått eller feilaktig grunnlag.

Hitra, 17. mars 2018

Ole L Haugen

Ordfører Hitra