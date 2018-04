Veisituasjonen har langt fra blitt bedre

Meninger

Da vi hadde Sør-Trøndelag fylke, fikk vi denne situasjonsrapporten:

Sør-Trøndelag fylke manglet hele 197 millioner kroner på veivedlikehold for 2017.

Hovedutfordringen innenfor veiområdet var fortsatt at fylkeskommunens økonomiske rammer ikke muliggjør et anbefalt og nødvendig vedlikehold av fylkesveiene og dermed heller ikke understøtter målsettingen om sikker og god mobilitet.

Fylkesrådmannens forslag til drift- og vedlikeholdsbudsjett for 2017 hadde en samlet ramme på 488,7 mill. kr.

Fylkesrådmannens forslag til økonomisk ramme for drift- og vedlikeholdsbudsjett var ca. 9 mill. kr mindre enn hva som av Statens Vegvesen betegnes som «Minste forsvarlig» samt 39 mill. kr under det rammenivå som ble tildelt området i 2016 etter revidert budsjett.

For å stoppe den negative forfallsutviklingen måtte det anslås at drift og vedlikehold fylkesvei ble tilført ytterligere 197 mill. kr, svarende til en økning på 40 % i forhold til fylkesrådmannens forslag for 2017.

For drift og vedlikehold fylkesvei var det Statens vegvesens anbefaling, å legge til grunn en ramme på 685,8 mill. kr. inkl. mva.

Denne rammen ville i teorien stoppe forfallsutviklingen.

Nå er Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ett fylke, og situasjonen har langt fra blitt bedre.

Pensjonistpartiet vil støtte et hvert forslag i fylkestinget som styrker bevilgningene til veivedlikehold. Vi kan ikke være med på den veisituasjonen som bl.a Hitra har. Her må det skje noe umiddelbart.

Svein Otto Nilsen

Fylkestingsrepresentant

for Pensjonistpartiet

i Trøndelag

Hitra Pensjonistparti

Per Ervik

Repr i k-styret /formannskapet

i Hitra kommune