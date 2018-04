Pensjonistenes straff for å ha vært med å bygge Norge

Meninger

Etter gjentatte år med kutt på pensjonen til Pensjonistene på 0,75% samt fjerning av ektefelle/ samboerskatten for de som bor under samme tak, hadde vi håpet at regjeringen ville gjøre noe med dette etter valget 2017.

Men skuffelsen er stor da de fortsatt sniktar oss pensjonister fortsatt med å "underregulerer "våre pensjoner. Registrerer heller ingen pågang fra de forskjellige forbundene i arbeidslivet at dem vi gjøre noe med dette.

Mange yngre mener kanskje vår generasjon har for mye som det er i dag, og at vi har god økonomi!. Har den den eldre "generasjonen" gjort seg skyldig i forhold som er straffbare, eller er misunnelsen så stor på grunn av den nøkterne levemåten som de eldre står for , og derved har spart opp litt kapital for å ha noe å falle tilbake på i sine eldre dager?

Eldre som gjennom lange og mange arbeidsår, og de fleste mødre som har vært hjemme å passa sine barn i 10-15 år, og mister dermed pensjonspoeng og ender opp som minstepensjonister med en årlig utbetaling på kr 148.000.

Derfor engasjerer Pensjonistpartiet seg for at alle pensjonister i Norge, også alle andre slitere i dagens samfunn som uføre, handikappede og andre som har vært uheldige ved fødselen eller senere i livet, ikke skal bli straffet på denne måten.

Håper regjeringen ved kommende høstens budsjett kan få rettet opp denne skjevheten og urettferdigheten for pensjonistene og andre svake grupper!

Per Ervik

Pensjonistpartiet i Hitra

Leder