Meninger

- Hva kommer til å skje med Knarrlagsund hvis brua må strenges?

Siden omtalen i Hitra-Frøya 28. mars, har det dundret flere hundre tonn med trailere over brua.

Etter bemerkning om stor belastning på brua, tross av broens meget dårlige forfatning. Da brua ble ferdigstilti i 1967, var det stor begeistring og alle tenkte at den ville vare i uoversiktlig framtid.

Ingen drømte om at den skulle bli en av Hitras mest trafikkerte broer med tonnevis av trailere . Det var derfor ingen som tenkte på følgene av at broens bestandel bestående mørtel blandet med sjøvann. For oss som bor her har dette ikke vært noen hemmelighet.

Nå forstår vi at med den tunge trafikken vil den ikke holde i 50 år til. Det er ikke bare Marine Harvest som vil få "økonomiske følger". Jeg er mer engstelig for folket som er avhengig av brua hver dag.

Hvem tar ansvar for å sette inn tiltak som trygger befolkningen her ute? Er det mulig for laksen å ta sjøveien? Er det på tide å flytte til Jøstnøya? Hvor lenge vil vi tøye ut tiden? Hva venter vi på skal skje før vi tenker beredskap?

Det er gjort noen tiltak som er mer komiske enn effektive. En bil om gangen med 100 meters avstand ? Innsnevring på broen, for hvem? Broen er så smal i utgangspunktet at to moderne personbiler ikke kan passere hverandre. Disse tiltak er som å sette plaster på et betent sår.

Fylket må sette igang strakstiltak, slik at vi sparer belastninge på broen inntil det bygges ny bru. Vi har i mange år drømt om ny bru med trase over vestenden av Knarrlagsundet. Det blir vel med drømmen. Marerittet om at broen kollapser, vil jeg ikke våkne opp med. Så får vi bare håpe at noe skjer slik at vi slipper, i framtiden, å holde pusten når 25 meters trailere med tilhenger, dundrer over broen.

Bjørg Berge Brasøy

Les flere innlegg på våre debattsider hitra-froya.no/meninger