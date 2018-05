- Mye av søppelet her ute i havgapet kommer fra havbruksnæringa som bare toer sine hender og bare blir rikere og rikere

Meninger

Vi soler oss i glansen og er kjempestolte av at vi eksporterer og selger verdens reneste og sunneste laks til rike europeere , asiater og russere som flotter seg med havets gull fra Hitra og Frøya.

Men vi som bor her uti havgapet spiser torsk og sei som er full av plast og annet søppel ... Mye av dette søppelet her ute i havgapet kommer fra havbruksnæringa som bare toer sine hender og bare blir rikere og rikere .

De høster av havet rundt oss, slipper ut søppel i sjøen, er CO2-verstinger til transport, bryter ned infrastruktur og attpåtil krever ytterligere restriksjoner fra kommunene og fellesskapet for å oppnå ennå renere laks forå tjene mere penger. Dette er ikke rettferdig!

Vi er stolte av havbruksnæringa her ute , men nå må de rike ta ansvar , være ydmyke og bruke ressurser for rydde opp. Og selvsagt innrette virksomhetene sine på at også Hitra og Frøya skal være like rene som laksen som eksporteres"



Anonym

