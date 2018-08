-Kan vi utvikle Hitra som en smart kommune?

Meninger

Smart’ byutvikling og såkalte ‘smart cities‘ har vært en populær trend både i Norge og internasjonalt de siste årene. Smart City i global sett er et konsept som skal gjøre byene i stand til å møte endrede miljøforhold som befolkningsbalanse, klimaendringer, forurensing og knapphet på råvarer på en intelligent og fleksibel måte.

Smart er om den holistiske virkeligheten i smarte byer hvor det til slutt handler om å oppfylle borgernes behov og løse utfordringer i samfunn.

Kan vi ikke tenke om smart kommune?

Kan vi utvikle Hitra som en smart by? Enkelte kan først og fremst tenke at Hitra ikke er en by, men er et lite tettsted. For å bli Smart City, må Hitra første vokse til en City/by, men kan vi ikke tenke om smart kommune? Selvfølgelige kan vi det. Telenor har allerede i fred med å gjennomføre pilotprosjekt «Smart Kommune» i seks kommuner, som er et program for å oppmuntre kommunale strategier for digitalisering og mobilitet, hvor hovedfokusområdene er utdanning, helse, omsorg, geodata, sensorer, tekniske feltløsninger samt alt i alt kommunekommunikasjon.

Et annet eksempel er samarbeid fra 2005 mellom 14 kommuner i Stavangerregionen, ved Smartkommuneprosjekt som er et samarbeidsprosjekt innen arealplan, byggesak, geodata og utbyggingsavtaler.

Så det betyr at tanken har allerede vært i gjennomføringsfase i andre kommuner. Målet for å bli Hitra – en smart kommune kan være høyt, men vi kan starte med første skritt. Det første skritt er tanken og lateralt ha en overordnet strategi om hvordan dette skal gjøres. Hitra er et voksende tettsted og det er riktig tid å innføre smarte kriterier mens kommunen utvikler seg.

De viktigste spørsmålene til flere av oss kan være; hva er kravene som Hitra skal oppfylle for å kjennes som en Smart kommune? Det er vanskelige å gi standarder som definerer hvilke krav til teknologiske løsninger som gir betegnelsen Smart kommune. Så smartkommune er ennå et begrep uten konkret innhold.

Det meste handler om digitalisering

Svaret dekker brede omfang og kan være litt forskjellig fra land til land. Det meste handler om digitalisering. Tilstrekkelig ferskvann, universell tilgang til renere energi, tilgang til helsetjeneste, tilgang til offentlig data, og effektivt transport er kravene som smart kommune må oppfylle hvis de skal forbli konkurransedyktige og gi en anstendig livskvalitet til sine borgere. Det som er viktig i kommunens Smart City-satsing er ord som: medvirkning, energi, teknologi og mobilitet.

For at en kommune skal bli smart, har hitterværinger en viktig rolle. Uten tvil er det viktigste en borger kan gjøre, er å bli involvert. Smarte hitterværinger gjør smart kommune, smart Hitra trenger smarte hitterværinger. Vi må forandre våre usmarte vaner til smarte, vi blir ikke smarte ved å bruke Smart telefoni, smart TV og Smart bil, smart klokke osv.

Optimal bruk av ressursene, kilde-sortering, miljøvennlige anskaffelser, kulturell fleksibilitet, bedre helse, respekt for regler og forskrifter, betakke svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er grundig forventninger fra folk. Befolkninger, privatsektorer, offentlig sektorer næringssektorer har like viktig roller for å gjøre Hitra smart.

Hitra er en industriell kommune og her driver flere store industrier, så det kan være avgjørende at kommunen jobber tettere å oppnå målene. Alle prosjekt som vi skal utvikle skal bygges med hensyn til smart-kriteria for fremtida.

Smarte versjoner

For å få en virkelig smart kommune, er det mye arbeid på tvers av de ulike aktivitetene, eiendelene og infrastrukturen, som kan omdannes til smarte versjoner. Et enkelt eksempel kan være innføring av såkalte smartmålere som Hvaler kommune har gjort, hvor det gjennom sommeren 2016 ble gjennomført et pilotprosjekt basert på en banebrytende løsning hvor vannmålere kommuniserer med smarte strømmålere. Slik at ikke bare i offentlig og næringssektor, men også private husholdninger kan kutte i energiforbruket.

Det er avgjørende er å fokusere på energi slik at hele kommunen skal forsynes med hjelp av en innovativ og lokal løsning. En mulighet som kan gi løsning, er varmepumpeløsning som bruker sjøvann og grunnvann, og ikke minst å utnytte muligheter for å ta i bruk solvarme. Vår egen kraftstasjon skal levere strøm til drift av energisentralen. Dette blir en fremtidsrettet løsning! Mer miljøvennlig energi betyr mindre klimagassutslipp.

For å gjøre Hitra smart, er medvirkning svært viktig for at det her bor folk fra ulike land, som har unike kultur, interesser og levemåte. Her skal vi finne en løsning om hvordan kommune kan takle deres ulike interesser slik at de føler seg inkludert. Noe som kan bli utført ved hjelp av medvirkningsverksted med ulike målgrupper og digitale spørreskjema der innbyggere får si sin mening om ulike forslag og bestemmelser kommunen har vedtatt. Slik at øyeværinger blir hørt!

Teknologi

Et annet tema som er viktig i planleggingen og utførelsen, er teknologi: Det arbeides med integrering av forskjellige tekniske løsninger som gjør at innbyggerne får god informasjon om kapasitet. Enke eksempler på dette kan være oversikt over ledige parkeringsplasser på en app, oversikt over når neste buss/båt går og hvilke tilbud som er ekstra gode i butikkene den dagen osv.

Smart Hitra krever egen kartløsning som gir brukere tilgang til det meste av kommunens kartdata, slik at folk slipper å kontakte ulike selskaper for å innhente opplysninger som de trenger.

Å oppfylle krav til mobilitet kan være en utfordring. Her på øya har vi vært vant til å bruke bil til enhver anledning. Som alle vet er miljøutfordringene store, og vi må kutte ned på forbruk av fossilt brennstoff. Det er klimagassutslippene fra transport som vil øke mest i perioden og kommunen må samarbeide med private næringer for å få løsning, el trucker og el biler skal være fremtidas transport midder.

Setting og gjennomføring av miljøkrav for offentlig anskaffelser gjør private markedet tilby miljøvennlig tjeneste og material.

Starte med oss selv

En smart kommune skjer ikke over natten, det er flere operasjoner og forskrifter, nye ferdigheter er nødvendige. Mange tilkoblinger må gjøres, og det er mange tilpasninger å gjøre på ulike nivåer (byadministrasjon, offentlige tjenester, transporttjenester, og sikkerhet, offentlig infrastruktur, lokale myndigheter og entreprenører, utdanningstjenester, listen fortsetter).

Det er åpenbart at kompleksiteten til en full smart kommune ikke trenger å stoppe våre smarte tanker og prosjektene. Det er mange områder vi kan starte med, men til å begynne med må vi starte med oss selv.

Jeg er enig med forsker Marianne Millstein at vi må også huske at den smarte kommune ikke reduseres til et spørsmål om innovasjon og teknologi alene, men at vi integrerer store spørsmål om lykke, inkludering og medborgerskap i den nye kommunen.

Det skikkelig Smart Hitra i alle aspekt, er den beste gave vi som besteforeldre kan overlevere til våre barnebarn slik at de kan bli stolte av oss. Drøm stort, drøm Smart Hitra!

Pushpa Shigdel