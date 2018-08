Meninger

Kan trær vokse inn i himmelen?



Det startet med et oppdrettsanlegg, så ble det lakseslakteri med kjærkomne arbeidsplasser, ikke minst for kvinnene i lokalsamfunnet. Etterhvert som tiden har gått har utviklingen bare vokst. I dag er det en storindustri med hovedsakelig arbeidsinnvandrere og med en produksjonsaktivitet som stadig vokser. I fra å være et positivt bidrag til lokal utvikling, er det blitt et stort miljøproblem i et lite samfunn her ute på Ulvøya og deler av Fjellværøya.

Den stadig voksende tungtrafikken er en belastning både for oss såkalte myke trafikkanter og ikke minst for vegstandarden, inkludert hensynet til bruas beskaffenhet tilstandsrapport. Hvordan tenker de ansvarlige, eller si det sånn, hvem er de ansvarlige? Er målet stadig økt produksjon? Hvor mye tåler de berørte omgivelsene med de konsekvensene det har for miljøet?

Rykter om ny bru i vestenden av sundet, utskipningshavn fra det eksisterende slakteriet i Ulvan, eller flytting til Jøstnøya? Hva skjer? Jeg mener at det er mange faktorer som taler for tiltak til endring i videre planlegging framover. Vi har bare en veg å gå, både fysisk og etisk, det er

tross alt de menneskelige hensyn som bør veie tyngst, alvorlig talt. Trær vokser nemlig ikke inn i himmelen, før der, råtner de på rot.. nok er nok!

Bjørg Berge Brasøy

