- Det er trist å lese at den organiserte ryddinga avvikles

Meninger

Maritimt søppel

Det er trist å lese at den organiserte plastryddinga på Mausund avvikles på grunn av pengemangel. Miljødirektoratet har bevilget penger til prosjektet, men nå er lommeboka tom. Omsider har verden fått øynene opp for den trusselen som plasten i havet representerer og tiltak settes i verk verden over. Flere land har nå innført forbud mot bruk av plastikkposer og nå har også New Zealand kommet på banen; til stor glede for havskillpaddene som det står i reportasjen.

Éi næring er svært avhengig av havet og det er oppdrettsnæringen. Hva er mer naturlig enn at de avlaster Miljødirektorat med noen millioner. Delvis som en kompensasjon for den forurensning som de opp gjennom årene har påført kysten. Oppdrettsnæringen, som er basisnæringa på Frøya, er avhengig av et ”friskt” hav for å opprettholde lønnsomheten. Med fortjeneste i milliardklassen direkte fra havet vil et bidrag tilsvarende Miljødirektoratet være småpenger å regne.

Vi får håpe at blant andre Witzøe og SalMar kjenner sin besøkelsestid og bidrar så det monner!

Ola Blokkum

