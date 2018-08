Meninger

Det sies at det på enkelte treningssenter i USA er rulletrapper inn til senteret. Så ille er det ikke her (ennå), men det er ikke langt unna. Foran Hitrahallen er det nesten hver kveld biler som står parkert praktisk talt helt oppå trappa. Tett i tett. På kryss og tvers.

Latskap er nå en ting; at det er trafikkfarlig er vel heller ingen stor greie å gjette seg til.

Dette bildet er tatt sist vinter, en helt vanlig kveld med litt sludd i lufta. Noen voksne på trening parkerer med kortest vei inn. "Selvsagt", de vil gå kortest mulig før de skal på tredemølla for å varme opp...

Men jeg tror det i stor grad er foreldre som parkerer her mens de venter på at poden skal bli ferdig med trening. Så kommer lillegutt/lillejenta løpende ned trappa og ut i mellom bilene i mørket og ... ja, det kalles vel flaks at det går bra.

Når vi bilister ikke skjønner dette på egenhånd, burde Hitrahallen / Hitra kommune tydelig merket dette området som forbudt parkering. Gjerne med stopp forbudt også. Skravering i asfalten hele området pluss skilt. Så bør ventende foreldre - og folk som trener - ta seg sjøl bittelitt i nakken og parkere på en av de mange parkeringsplassene som finnes i området. Foran skolen er det kanskje bare 10-15 stykker. Men om denne er full, er det kun 50-100 meter bort til den kjempestore parkeringsplassen foran Hjorten kjøpesenter eller Hitra helsetun. Såpass bør ungenes trafikksikkerhet være verdt. Ta det som en oppvarming.

Latskapen rår

