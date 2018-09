- Vi krever en åpen debatt der vanlige folk kan delta

Meninger

Pressemelding fra arbeidsgruppen mot Nato-øvelsen Trident Juncture

Statsminister Erna Solberg besøkte Værnes Flyplass tirsdag den 11. september og avholdt pressekonferanse i Trondheim deretter. Statsministeren skal flytte luftforsvarets skolesenter til Stjørdal kommune og finansiere andre forsvarsprosjekter for 836 millioner. Sammen med de 700 amerikanske marinesoldatene som kommer neste år – etter amerikansk press - endrer kommunens sivile status til en «forsvarskommune».

Ørlandet, som skal bli militær hovedflyplass med de nye F-35 krigsflyene og forhåndslagringen av tungt militært utstyr i landsdelen, utpeker Trøndelag som det sikreste angrepsmålet i en eventuell krig.

Militærøvelsen Trident Juncture i oktober er en ytterligere provokasjon mot nedrustning og fredelig utvikling i Nordområdene. Selv fagmilitære eksperter advarer mot denne utviklingen.

Gjør klar for Forsvaret vs. Hitra i "Battlefield Frohavet" Hvilken av Norges to mektige næringer skal ha forrangen? Gjør klart for Forsvaret vs. Hitra kommune i "Battlefield Frohavet".

Arbeidsgruppene delte ut sitt syn gjennom løpesedler før statsministerens pressekonferanse. I motsetning til tidligere tok hun i mot løpesedlene personlig noe vi setter pris på. Denne militære utviklingen har ikke vært til debatt i åpne organer som er tilgjengelig for publikum. I det stille har Trident Juncture blitt et avtalt opplegg mellom regjering, Krf, Ap og Senterpartiet.

Arbeidsgruppen krever en åpen debatt der vanlige folk kan delta f.eks. i folkemøter om denne type «forsvar» virkelig er et forsvar for Norge. Ikke minst for å diskutere når skal man ruste ned og forhandle med Russland om en fredelig utvikling mellom våre land. Vi har derfor invitert statsministeren til et åpent møte i Trondheim om disse spørsmålene og avventer et snarlig svar.

Uansett vil arbeidsgruppen arrangere en kraftfull manifestasjon med protesttog og folkemøte i Trondheim den 20.oktober kl. 1300

Stopp NATOS krigsøvelse

Stopp militariseringa av Trøndelag.

For arbeidsgruppa

Harald Reppesgaard

Trondheim 11. september 2018

