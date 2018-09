Meninger

Med Ann-Bjørgs bortgang har Hitra mistet en markant personlighet, som var kjent og avholdt av så mange i lokalsamfunnet. Et godt menneske på så mange måter, ikke minst ved å vise interesse og omtanke for de som trengte hjelp, og med sin utrettelige frivillige innsats i lag og organisasjoner.

Jeg og min familie har fått erfare et mangeårig positivt naboskap med Ann-Bjørg og hennes familie, som vi minnes med takknemlighet og glede.

Hennes innsats i lokalpolitikken, det være seg i komiteer, nemnder, råd og utvalg, eller som Hitras varaordfører, står det stor respekt av fordi hun alltid skjøttet sine verv som folkevalgt på en god og tillitsfull måte.

Jeg takker Ann-Bjørg for særs god kontakt og samarbeid over så mange år, og lyser fred over minnet.



Egil Hestnes