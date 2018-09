- Alt dette har vi hørt før. Har dette vært til gagn for skolen? Nei!

Meninger

- Grøtomslag eller penicillin?

Fakta

Etter oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune utarbeidet SSB statistikk som viser følgende. Av elever som går ut av 10. Klasse i Frøya, er det kun 57,4 prosent som har fullført videregående utdanning etter 5 år. I Trøndelag er det kun Røyrvik som har lavere tall. Undersøkelsen ble offentliggjort i Hitra-Frøya 17. juli 2018.

Nylig ble følgende publisert i Frøya.no: Grunnskolepoengene for våren 2018 er klare. De viser at Frøya kommune ligger på nest sisteplass i Trøndelag og sist i kommunegruppa som representerer 35 kommuner som er lik Frøya når det gjelder folketall og antall elever i grunnskolen. (Publisert 29 august 2018)

Denne uken ble det offentliggjort en undersøkelse som slår fast at ufaglærte i fremtiden vil få større og større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Dette utgjør et stort problem for den enkelte og for samfunnet lokalt og nasjonalt. Svein Bekken i BEWI understreker også viktigheten av at ungdom fullfører VGS og skaffer seg fagutdanning. Det er slutt på den tiden da bedriften påtar seg ansvaret for opplæring.

Å rette baker for smed

På denne bakgrunnen skal skoleeier finne en vei ut av uføret.

På Frøya.no heter det blant annet:

Vi innkalte til et hastemøte så snart vi fant ut av resultatene. Vi har satt opp en rekke med tiltak. De gjelder i all hovedsak Sistranda skole, ettersom det er den største ungdomsskolen vår, sier Antonsen.

Tiltakene går ut på oppstart med fokus på god skolestart (psykososialt - relasjonsbygging), tolærersystem i alle basisfagene på ungdomstrinnet, mer bruk av faglærere på flere trinn enn bare på ungdomstrinnet (Rett kompetanse på rett plass) og forsterket kollegasamarbeid.



I tillegg skal skoleledelsen være mer synlig, de skal spisse utviklingsplanene slik at de i større grad fokuserer på forbedringsområder og forsterke samarbeidet mellom skole og hjemmet (spesielt når elever ikke presterer som forventet).

Alt dette har vi hørt før. Alt dette er det jobbet kontinuerlig med over mange år. At politikere setter hårete mål for skoleresultater har vi også hørt før. Kommunen har hatt diverse konsulenter i sving i den tro at situasjonen skulle bedres som følge av veiledning. De svarene som er gitt har gang på gang vært svar som konsulentene forutsetter at rådmann og politikere vil ha. Har dette vært til gagn for skolen? Nei! Prisen står ikke i forhold til nytteverdien. Skoleeier har stolt blindt på at diverse konsulenter skulle bedre situasjonen. Denne såkalte hjelpen har avslørt en ting. Fokuset har vært feil! Tunnelsynet har smittet over på skoleeier. Konklusjonen blir, ”skolen gjør en dårlig jobb”! Og hvem er skolen? Først og fremst lærere og administrasjon. Dette blir ”å rette baker for smed”.

Dette sporet fører ikke til endring og forbedring. Jeg er redd situasjonen bare blir verre enn den allerede er.

Fakta om Sistranda skole

Skolen har en stabil administrasjon. Aldri før har skolen hatt så mange godt utdannede lærere. Unge lærere med ny kunnskap og pågangsmot, samt lærere med lang erfaring. Det samme gjelder vel resten av skolene i kommunen. Når det gjelder Sistranda skole, som i mange år har slitt med plassmangel, har dette gått utover læringsmiljøet, arbeidsmiljøet for de ansatte og trivsel. Det er imidlertid fastslått av den siste konsulenten som dukket opp, at det ikke var skolen som var for liten, men klassene som var for små. Den nye lærernormen slår grundig beina under denne påstanden. Problemet kunne ha vært løst for mange år siden ved å ta i bruk ”gamle videregående skole”, men en annen agenda ser ut til å sette en stopper for en slik løsning. Fremtiden vil vise hva som egentlig ligger bak uviljen. Med dette bakteppet er det besynderlig at skoleeier sier at læringsmiljøet er viktig.

Grøtomslag eller penicillin

Forsøksgymnasets ”mor”, Mosse Jørgensen, beskrev skolens og skolemyndighetenes praksis på følgende måte: Skolen bruker grøtomslag som om penicillin ikke er oppfunnet!

Alle forutsetter at skolen skal være en ”lærende organisasjon”. Er det slik? Min påstand er at den ikke er det i stor nok grad! Lærerutdanningen har i noen grad tatt inn over seg ny forskning som er relevant for skolen. Tverrfaglig miljø ved universitetene kan gi ny innsikt i hvordan et barn tenker, hva det er som fremmer læring og hva som er ulike aldersgruppers behov. Det som her nevnes, er bare en brøkdel av det forskningen befatter seg med. Spørsmålet blir om skolen tar hensyn til ny kunnskap i sin praksis.

Når forskning viser at bruk av blyant i stedet for tastatur fremmer læring ved at flere områder i hjernen aktiveres, burde overdrevet bruk av tastatur forhindres?

Når forskning sier at lange undervisningsøkter hindrer læring på enkelte alderstrinn, og at veksling mellom økter på 40 til 45 undervisning og leik er det ideelle for læring, blir spørsmålet om skolen har vurdert dette, påtrengende.

Dette er to av mange eksempler på at ny forskning ikke er forsøkt eller i enda mindre grad implementert i skolens praksis. Det er et tankekors at skolen er så lite interessert i hvordan hjernen fungerer, all den tid det nettopp er hjerner skolen jobber med.

Ansvaret for at ny kunnskap blir formidlet, at gammel praksis blir evaluert og at forsøk med nye metoder blir prøvd, er administrasjonens. Skoleeier har ansvar for å legge til rette for at dette arbeidet kan starte.

Samarbeid forutsetter to parter

Dette er et ømtålig og vanskelig tema. Det er et emne skoleeier har understreket og lagt vekt på lenge, slik også denne gangen. Det som hele tiden har manglet, er en analyse av hva samarbeidet mellom skole og hjem innebærer, eventuelle hindringer og ansvarsfordeling mellom partene.

Når man har jobbet lenge i skolen har man sett hvordan foreldregenerasjonene har forandret seg i takt med samfunnsutviklingen. Slik har det vel alltid vært, men tempoet i samfunnsendringene har økt betraktelig. Synet på skolens rolle har også endret seg betraktelig. Det samme gjelder hjemmets forventninger til skolen, viktigheten av kunnskap og utdanning. Holdningen til hvilke mål man ønsker sitt barn skal nå, har endret seg. Meningen om hva som er ”viktig i livet”, for å si det pompøst, har endret seg. Det siste er svært ofte et ekko av samfunnets preferanser. Dette bør være et stort tankekors for skoleeier, politikere og rådmannsnivå. Det er neppe nødvendig å beskrive situasjonen i vår kommune, noe de aller fleste kjenner til. Vi lever i en velstandskommune. Hvorfor er vi da dårligst i klassen når det gjelder skole? Kan det være at kommunens satsing på forskjellige områder har en større påvirkningskraft på foreldre, holdninger, elever og skole enn vi er klar over?

De to partene vet rett og slett for lite om hverandres krav, strategier, preferanser og mål. For at de to partene skal bli det man kan kalle samarbeidsparter i beste betydning av ordet, må det gjøres et grundig arbeid på dette området.

Har kunnskap en egenverdi?

”Læring for næring” var et sentralt slagord for en del år tilbake. I sin rendyrkede form er dette en farlig tankegang. Man ser for seg at læring og kunnskap skal bli en menneskelig kapital som næringene skal omsette i kroner og ører. Man selger sin kunnskapskapital i bytte mot lønn. Slik fungerer det, og målt i kroner og øre fungerer det godt. For at det skal fungere, er det viktig at de som lager planer for opplæring vet hva som etterspørres til enhver tid. Det som ble etterspurt for 5 år siden, er kanskje ikke etterspurt i dag. Det er naturlig å ta oppdrettsnæringen som eksempel. For en del år siden var det kanskje ”røkterjobben” som var den mest arbeidsintensive faktor i næringen. Jeg vil tro at man i dag og i fremtiden vil etterspørre helt annen kompetanse, fordi utfordringene næringen står over for vil endres. Dette vil i sin tur sette større krav til skolen. Dette betyr at skolen må ha et tettere samarbeid med næringene. Som i forholdet til foreldregruppen, er det nødvendig å bli bedre kjent med holdninger, strategier og målsettinger på denne arenaen. Likevel må man ha i bakhodet at skolen i stor grad er styrt av nasjonale læringsplaner. Dette faktum utelukker ikke at skolene har et visst handlingsrom i forhold til metode og didaktikk gjennom utarbeidelse av lokale læreplaner.

Likevel må man ikke glemme at kunnskap har en egenverdi. Kunnskap er en ”kapital” som gjør oss i stand til å fungere i et omskiftende samfunn. Det gjør oss i stand til å forholde seg til lokale og globale utfordringer. Kunnskap gjør oss i stand til å delta i samfunnsdebatten. Det gjør oss i stand til å ta riktige valg i forhold til vanskelige veivalg lokalt og globalt.

Zoome ut fokus

Jeg har ikke tro på at fromme ønsker, målsettinger og krav fra skoleeier vil ha større effekt enn det har hatt tidligere. Et nytt spor må være å se på sammenhenger i et annet perspektiv, erkjenne kompleksiteten, og handle ut fra det. Fokus må med andre ord endres til å omfatte flere faktorer.

Ola Grønskag