Meninger

Hvor er den politisk handlekraft i Hitra Kommune når det gjelder busskur i kommunen?

Nå har høststormene satt inn for fullt, og vi er vitne til at barn/ungdom/voksne står ute på ulike holdeplasser i Hitra Kommune (nok ett år) i påvente av buss, for å komme seg på skole og arbeide. Jeg henvender meg til politisk ledelse, politiske partier og Hitra kommune, med kun et spørsmål som jeg håper kan besvares: Hvorfor blir ikke busskur prioritert og satt opp ved viktige knutepunkt, utenfor prioriteringsområdene på Hitra?

Jeg håper det ikke kommer samme tilsvar som tidligere mottatt, at det er Statens vegvesen eller andre myndigheter sitt ansvar, noe som er en ansvarsfraskrivning og en dårlig bortforklaring.

Jeg ser ordfører og rådmanns engasjement i fredagens hendelse i Hitratunnelen, jeg bemerker meg en innfallsvinkel med kommentarer at myndighetene tror vi er et folk som bor på et skjær, og har tatt fredagskveld og helg. Jeg stod i samme kø i fire timer, jeg satt i en varm bil heldigvis, slapp å stå ute i regn og vind – så rådmannens uttalelse er som å kaste stein i glasshus med tanke på Hitra Kommunes bidrag for å få på plass busskur på mange holdeplasser i kommunen. Her har Hitra kommune tatt helg tidligere enn fredagskveld, spesielt med tanke på våre barn som står ute i all slags vær, mørkt, og en trafikk som blir stadig økende.

Jeg ser jo samtidig at politiske partier i disse dager er ute og forteller sine solskinnshistorier, deriblant etablering av gatelys på en parkeringsplass på Sandstad. Det hadde vært på sin plass at engasjementet rundt busskur og gatelys på de holdeplasser som i dag står uten, hadde vært prioritert.

Fra mitt ståsted, Dolmøya, har vi flere holdeplasser uten busskur, men retter søkelyset til holdeplassen ved Stråmyra, hvor barn har lang vei fra sin grend til holdeplass. Fra Strømsvika, Knutshaug finnes det verken gang eller sykkelvei, ei gatelys. Trafikken til og fra Frøya er stor, og en fart, forbikjøringer og hensynsynsløshet langs hovedveien som nesten er ubeskrivelig. Å legge en holdeplass i denne trafikkåren er en løsning som mangler gangsyn, men man kan vel ikke fordele skyld eller ansvar, siden trafikksikkerhet om mulig ikke gjelder utenfor prioriterte områder.

Nå går vi spennende valgtider i møte, knapper, glansbilder og lovnader blir markedsført gjennom alle medier fremover. Spørsmålstillinger rundt trygge veier, gatelys og busskur håper jeg kan bli besvart av ansvarlige. Hvor er den politiske handlekraft i Hitra Kommune når det gjelder busskur i kommunen?

Roger Sørensen, Dolmøya

