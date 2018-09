- En stor takk til deler av næringslivet på Hitra

Meninger

Hvert år befinner Hitra LHL seg i den situasjonen at vi deltar på Sommer-Fillan. Der driver vi med tombola og utlodning av fine gevinster. Innkomsten fra denne virksomheten bidrar til at LHL kan fortsette å drive sine forebyggende aktiviteter av både psykisk som fysisk karakter. Våre aktiviteter som spenner over dans, trening i basseng, ulike turaktiviteter, trening med og uten apparater og ikke minst mange turer gjennom uken. I tillegg kommer medlemsmøter med ulik informasjon og underholdning til stor glede for våre medlemmer.

Derfor er vi svært takknemlig ovenfor ulike bedrifter og privatpersoner når de er villige til å gi oss gaver som vi kan lodde ut.

I tillegg loddet LHL ut egne effekter som T-skjorter og ryggsekker, og vinnerne vil bli oppringt.

Igjen vil vi benytte anledningen til å takke alle for den støtten vi får gjennom bidragsyterne og ikke minst til de som trofast stiller opp og kjøper våre lodder.

Jann O. Krangnes

Leder av Hitra LHL