Meninger

Festeavgift/gravplasser Frøya, vår kulturarv

Jeg merker meg at det er stor skuffelse over økte festeavgifter på gravplassene på Frøya. Om vi tenker oss godt om så er det forståelig at det reageres når det i et historisk og kulturelt perspektiv er snakk om 20 år "gratis festetid". I et slikt perspektiv er ikke dette spesielt lenge. Særlig med tanke på at mange av oss har "ansvar" og stell for flere av våre familiers graver og samtidig har et sterkt ønske om ikke å bare slette gravene. Noe som blir et direkte følge av dette. I tillegg til de nærmeste er jo også historien av en viss verdi for almenheten når man går på en gravplass.

Jeg forstår til en viss grad at pårørende som ikke bor her ute kanskje ikke finner det nødvendig å prioritere denne avgiften om man må prioritere sin økonomi for at andre skal ha interesse for disse gravene. Jeg har en følelse for at dette ikke er godt gjennomtenkt av vår kommune. Ja, egentlig er det litt respektløst i min verden.

Det som i tillegg er en konsekvens av dette er at flotte gravmonumenter tas bort og destruert uten tanke på at dette gjør ubotelig skade og historisk sett er forkastelig. Er det da vedtatt at de som har best økonomi til slutt får "sine" plasser stående til beskuelse? Skal vi i kommunen ofre dette til fortvilelse for våre innbyggere? Nei, bruk noen stunder til å gå gjennom denne tankegangen en gang til. Vi vet at når gravmonumenter er ødelagt er dette irreversibelt og viktig kulturisk dokumentasjon går tapt for folkesjela.

Jeg vil også benytte meg av muligheten til å komme med et forslag som kan være med på avbøte det verst tenkelige resultatet av denne saken ; Hva om vi tok vare på alle flotte gravmonumenter hvor gravene blir slettet med å plassere disse f.eks på utsiden av gjerdet i rekker slik at vi kan ha noe som kan gi minner og informasjon? Dette burde ikke være all verdens problem for en kommune i vår situasjon?

Mvh Øyvind Johansen, Kverva.

