- Det blir helt feil når Roger setter parkeringslysene på Jøsnøya opp mot de etterlyste busskurene

Meninger

Den politiske handlekraften som Roger Sørensen etterlyser når det gjelder busskurene i sitt nærmiljø og andre steder på Hitra er det ikke mangel på! Men det er nå en gang slik at det ikke bare for hvilken som helst kommune -ei heller Hitra - å sette opp bussskurene langs en vei som fylkeskommunen eller staten har ansvaret og står som eier av! Det burde Roger Sørensen som tidligere driftsjef i Hitra kommune ha en viss erfaring med.

Vi i Pensjonistpartiet er opptatt av trygg infrastruktur inkludert trafikksikkerhet for all som ferdes etter veiene her ute på Hitra med gang/sykkelveier inkludert busskur på Stråmyra som Roger Sørensen etterlyser som vi i Pensjonistpartiet støtter fullt ut. Derfor har vi i dag bedt vår repr. på Fylkestinget om saken busskurene som du etterlyser fremdriften /avklaring om å få dette på plass snarest mulig.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Imidlertid blir det helt feil etter vårt syn når Roger Sørensen setter parkeringslysene på Hurtigbåtterminalen på Jøsnøya opp mot de etterlyste busskurene. Plassbelysningen på parkeringsplassen på deler av Hurtigbåterminalen har stått mørke i mange år , så her var det snakk om et lenge etterspurt mangel på vedligeholdsarbeide og ikke et tiltak som går på bekostning av investeringer av busskur!

En ting kan vi love Roger Sørensen og det at Pensjonistpartiet fremdeles skal i tiden fremover skal ha fokus på trafikksikkerhet som gang/ sykkelveier/ Busskur ved holdeplassen der offentlig transport taxi stopper!

Men enten vi liker det eller ikke så er vi avhengig av fylkeskommunen eller staten som vei/grunneier i slike saker og det er hverken en dårlig bortforklaring eller ansvarsfraskriving som jeg ser det.

Per Ervik

Pensjonistpartiet i Hitra