- Bør vi innføre bompengeinnkreving for å få gang- og sykkelveier?

Vi politikere prioriterer hvilke strekninger, 1,2,3 osv. som skal bygges ut med gang- og sykkelveier.

Dette har pågått i over 20 år. Gjennom disse åra har biltettheten økt enormt, men hva har skjedd? Nesten ingen utbygging av gang- og sykkelveier!

Vi kan spørre hvorfor:

1. På grunn av manglende bevilgninger?

2. lkke prioritert?

3. På grunn av at eier av veien, fylkeskommunen, sitter ved rattet?

Jeg vil her komme med noen tanker og refleksjoner omkring pådriving og finansiering av gang- og sykkelveier på Hitra.

Hva med bompengefinansiering? Eller kan kanskje Trygg Trafikk sammen med et kommunalt trafikkråd hjelpe oss?

Et kommunalt trafikkråd bør være representert av følgende:

Næringsliv, Skole, Politikk, Politi, Eldre, Foreldre, Funksjonshemmede

Frøya kommune har kanskje noe lignende.

I det jeg sitter og skriver dette får jeg lokalavisa av 11.09. i hende, på side 4 er det et stort bilde av statssekretær Roy Angelvik. Han kan meddele at Frøya og Hitra får over 164 millioner kroner etter to hovedrunder med auksjonering av oppdrettskonsesjoner der oppdrettsnæringen tilfører statskassa ca. 3,9 milliarder. Av dette beløpet tilfaller lakseproduserende kommuner 70 %, fylkeskommunen 10 %, mens 20%blir værende igjen i statskassa.

Hitra kommune får 61.539.071 kroner.

Hurra, tenker jeg, noen av disse midlene kan vel finansiere gang- og sykkelveier?

Litt reflektering igjen: Når vi ser hvor mye laksenæringa tilfører Hitra og Frøya, så kan man bruke ordet magisk, sånn som deltakerne i TV-programmet “Skal vi danse”, der brukes dette ordet flittig.

Tilbake til bompenger. Alle og enhver som ferdes på den såkalte Lakseveien er med på å finansiere den storstilte utbyggingen som foregår der. Uten denne magiske laksenæringen på øyene våre hadde det neppe blitt en sånn gjennomgripende utbygging på strekningen Orkanger-Sunde. Det kunne vært interessant å vite hvor mye bompenger laksetrailerne innbetaler per år.

Så var det beløpet fra konsesjonsauksjonene, altså 61 millioner til Hitra. Et håp, tenkte jeg, kanskje blir det noen millioner til gang- og sykkelveier på Hitra nå. Men dette håpet er nok ikke “bærekraftig’ da det ikke er mulighet eller lov til å forskuttere for fylkeskommunen som er den ansvarlige utbygger.

Kan det være en løsning at Hitra kommune overfører midler til fylkeskommunen til formålet? Det må da være lov med litt alternativ nytenking …

Hva gjør man ikke for å utløse handling? Kanskje TryggTrafikk kan være en pådriver her.

Jeg vil bare minne om hvorfor vi så sårt trenger gang- og sykkelveier.

Trygg skolevei – Sykkelvei – Trygghet for bilistene – Gående, løpende – Folkehelse.

Flere steder på Hitra er det entreprenører som ønsker å anlegge nye boligfelt, men dette blir stoppet på grunn av manglende gang- og sykkelveier.

Dette kravet kommer fra veidirektoratet, og kravet er forståelig. Men det som ikke er forståelig er gapet mellom offentlige krav og bevilgninger.

Det her må sees på som et alvorlig problem som hemmer stedsutvikling, altså en politisk jobb som bør prioriteres høyt.

lnnen Hitra kommune burde vi hatt gang- og sykkelveier for lengst i våre tettsteder:

Kvenvær

Melandsjø

Kjerringvåg

Ulvøya

Fillan og Gammelfillan

Sandstad

Hestvika

Børøsundet

- altså henger vi etter til gagns. Hitra kommune har som første prioritet på gang- og sykkelvei strekningen Sandstad kirke- Hestvika. Det synes å være en fornuftig prioritering da dette området har en skolenær bebyggelse, og en vei som er tungt belastet med laksetrailere og betongtransport, og kanskje manglende infrastruktur på Kalvøya og Jøsnøya lndustripark.

Vi nærmer oss 2020. Vi må stå på for å oppnå handling.

Ivar Kværnø