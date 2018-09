- De ba om hjelp til å søke etter mannen to ganger. De fikk beskjed om å foreta ettersøking selv

Meninger

NÆR-politireformen - en skremmende opplevelse

I helga ble et grendahus på Frøya beskutt mens folk forberedte en tilstelning. Det tok 6 timer før politiet kom.

Søndag 9. september forsvant en 86 år gammel mann fra hjemmet sitt på Fillan. Mannen kan ikke gjøre rede for seg og har dessuten fysiske problemer. Hjemmesykepleien varslet politiet og ba om hjelp til å søke etter mannen to ganger søndag formiddag. De fikk beskjed om å foreta ettersøking selv. Sønnen som bor i egen leilighet i huset oppdaget også at faren var borte og ringte straks til politivakta. Han fikk samme beskjed om å leite sjøl. Sønnen er syk, han har ikke bil og var ute av stand til å organisere en leiteaksjon.

Da mannen, etter ca. 5 timer, ble funnet langt ut i marka, 8 km heimefra, hadde fungerende politivakt i Orkdal ennå ikke organisert leiting. Det var da seint på ettermiddagen. Det ville vært mørkt før politiet fra Orkanger kom fram til Fillan for å starte en leiteaksjon.

Det mest skremmende i denne saken er at de som ber om hjelp fra politiet får beskjed om å gjøre jobben sjøl. Det er bare i nødsfall man tyr til politiet, når man ikke kan gjøre noe selv. Og da har man hatt den trygge forvissning om at politiet kunne hjelpe.

Det endte heldigvis godt denne gangen.

«Nærpolitireformen» skulle bli så bra. Men vi i utkantstrøk (og resten av landet?) kan vi stole på reformen?

Tilliten til politietaten er svært viktig både for den som trenger hjelp, for samfunnet og for politiet selv. Formålsparagrafen for politireformen lover mye. Den må ikke bli en samling tomme ord.

«Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kvalitetsutfordringer».

Jeg har ringt politiet på Hitra for å be om en bekymringssamtale med ansvarshavende. Jeg har brukt mye tid i telefonen til ingen nytte. Politiet har ikke tid til å ta telefonen. Fra 13. september og til i dag 25. september har politiet tatt telefonen tre ganger. Tre ganger har jeg bedt om å få snakke med ansvarshavende. Den samtalen står ennå på vent.

Det kan hende at jeg tar fullstendig feil når jeg trur at et «kompetent og effektivt nærpoliti» skal betjene alle i nærsamfunnet? Eller er det slik at Samhandlingsreformens føringer som setter oss over 80 år til side i en subgruppe når det gjelder helsetjenester også styrer politiets tjenester? Dette vil nok tida vise. Vi blir stadig flere gamle. Alle skal bo hjemme og alle oppegående eldre kan komme til å «tulle seg bort», bli utsatt for overgrep eller det som verre er. Det vil bli stadig flere aldersrelaterte utfordringer for politiet.

Politiet har mange svært viktige oppgaver i samfunnet som kan samles under begrepet trygghet. Det er ikke alltid slik i dag, men er det ene og alene politiets ansvar? Det er politikerne som gir føringer for politiets arbeid og som bevilger ressursene. Etter innføring av «nærpolitireformen» har ressursene steget himmelhøyt. Men har folk flest fått bedre tjenester? Her er det noe som ikke henger på greip.

Jeg mener at før politireformen ble innført hadde vi et politi vi kunne stole på, som var tilgjengelig når vi trengte dem, som ga oss de nærpolititjenester vi hadde bruk for.

«Nye Orkdal lensmannsdistrikt er underbemannet», sier lensmann Tor Kristian Haugan. Problemene for politiet i dag skyldes for lite ressurser. Lange avstander og lite ressurser rammer i stor grad utkantene. Det spares på helgevaktene i grisgrendte strøk. I ferier, helger og høytider øker innbyggertallet ganske kraftig på Hitra og Frøya. Dette på grunn av hyttefolk og turister som strømmer til øyene. Disse kan også få behov for politiets hjelp. Avstander og befolkningsvekst i ferie, høytider og HELGER tilsier at Hitra og Frøya må få tilbakeført politivakt i helgene.

Vi er alle avhengige av å ha et godt og effektivt politi som kan gi befolkninga trygghet i krisesituasjoner. Skudd mot hus hvor det befinner seg personer eller mennesker som forsvinner er en like stor belastning for oss i utkantstrøk som det er for befolkninga i hovedstaden.

Bergljot Stokkan