Meninger

- Reaksjoner etter episode med skyting mot Klubben grend​a​hus

Den 22. september under forberedelsene til havets festbord ble det som kjent avfyrt skudd mot grendahuset. Tre stykker av de som skulle lage mat oppholdt seg på utsiden mens skytingen pågikk. Skuddene gikk i veggen, det første med to personer utenfor, og det siste mellom de to og en tredje person som sto ved bilen sin etter å ha lagt fra seg en riskoker der. Vi som stod på trappen da det første skuddet ble avfyrt, rakk å snakke om hva det var som skjedde før det andre skuddet kom. Selv ikke da oppfattet vi det som vi var skutt imot, selv om det siste smellet var svært høyt.

Først da en av de tilstedeværende skulle gå på toalettet ble gjennomslaget i veggen oppdaget. Vedkommende som ringte til politiet ble tilkalt, han skjønte straks sammenhengen og alvoret i situasjonen, og ringte umiddelbart nødnummeret 112. Klokka var da 14.53. Han opplevde at samtalen ble tatt seriøst, og at det ville komme politi til åstedet for raskt å avklare situasjonen, selv om de måtte sende mannskap fra Orkanger.

Under første samtale med operasjonssentralen ble vi ikke bedt om å evakuere/ forlate Klubben Grendahus. Det skjedde med en oppringing fra politiet til innmelder kl 14.20, der vi ble bedt om å forlate huset. I ettertid ser vi at under det sjokket og forvirringen vi var i så ble det ikke evakuert på en sikker måte, flere passerte innslaget for kulene for å komme seg inn i bilene. Det kunne vært gitt mer og bedre veiledning under selve evakueringen. I ettertid er det lett å si at en skulle gjort ting annerledes, men i sjokket og vantroen er det ikke alltid lett å holde hodet kaldt.

Når alt har roet seg og man får tid til å tenke, kommer alvoret sigende innover alle sammen. Det er bare tilfeldigheter som gjorde at dette ikke fikk et mer tragisk utfall. I aviser er det etter denne hendelsen uttalt at om Politiet hadde oppfattet situasjonen som mer alvorlig så ville de ikke ventet til vaktskiftet med å rykke ut. Dette opplever innmelder som svært ubehagelig. Han spør seg om han ikke har vært tydelig nok da han meldte inn at flere personer var blitt skutt imot fra et hus i nærheten. Det ønskes en avklaring fra politiet på dette. Var meldingen så vag at de kunne vente til vaktskiftet med å rykke ut?

Da de ikke så på situasjonen som alvorlig nok til å rykke ut med en gang, hvorfor gikk da ikke de første patruljene inn og avklarte situasjonen med det samme de ankom istedet for å vente på enda større mannskap?

For de involverte så virket tiden fra meldingen ble gitt og til de ble oppringt for å møte patruljene i nærheten som en evighet. I ettertid har forklaringer beskrevet i media gitt et bilde på hvorfor. Tiden fra vi møtte de første patruljene ved Gurvikdalen og til aksjonen ble gjennomført virket også som en evighet. For oss som er bosatt i utkantstrøk er responstiden på en slik alvorlig hendelse viktig, det gikk alt for lang tid fra melding ble gitt til situasjonen var avklart. Dette gir oss ikke noen sterk trygghetsfølelse og tillit til at distriktene kan forvente at så alvorlige situasjoner får rask respons og avklaring. Vi har antatt at i svært alvorlige tilfeller så kan lokalt politi gjøre en innsats selv om de ikke har vakt. Er dette å anse som en uriktig antagelse?

Det er ikke første gang det er skutt mot Klubben grendahus.

Lokalt politi ble spurt under møte med kriseteamet og de involverte i hendelsen om de ville ha rykket ut på fritid når det er fare for liv og helse. Svaret var klart ja, men de lokale politibetjentene fikk informasjon om hendelsen gjennom media, så det var ingen kontakt med de under aksjonen. Så til det som utspant seg etter melding ble gitt, og her vi har flere spørsmål: Hvorfor ble ikke nærmeste naboer kontaktet og forsøkt evakuert etter at de som befant seg i grendahuset fikk melding om å evakuere? Vi snakker her om flere småbarnsfamilier i umiddelbar nærhet, og skudd fra en enebolig med tilfeldig retning. Dette er ikke mindre enn «hårreisende» og vi priser oss lykkelig over at ingen flere skudd ble avfyrt!

Det ble gitt klar beskjed om hvilket hus skuddene kom fra til operasjonssentralen da innmelder ringte. Vi har i ettertid fått vite at en sivil patrulje var tidligere på stedet enn innsatsstyrken som avklarte situasjonen. Hvorfor ble ikke de satt til å evakuere naboer? Disse naboene ble heller ikke kontaktet umiddelbart etter aksjonen. I ettertid har det i samtaler med dem, grendalaget og kriseteam kommet fram at foreldre og barn satt redde å så på aksjonen som utspant seg i nabohuset. Her må politiet gå i seg selv og se om de ikke kunne løst dette på en bedre måte umiddelbart etter aksjonen. Politiet sitter vel med oversikt over hvem som bor rundt en kjent adresse?

Naboene måtte i ettertid skaffe seg informasjon på egen hånd om hva som hadde skjedd foran øynene på de. Tilliten til at vi i utkantstrøk kan føle oss trygge på kort responstid fra politiet er ikke til stede. De har en jobb å gjøre med å gi oss det, dette behøver vi, og det må tas på største alvor. Etter alle diskusjonene om politireform og lokalpoliti så føles det ikke mer betryggende å bo på Frøya etter denne episoden. Her må Frøya kommune og politiet komme med forsikringer om at vi er/og at vi vil bli tatt vare på, og at dette var en heller uheldig håndtering av situasjonen. De må også gå igjennom og forbedre rutiner om varsling – sikring av personer i nærheten når det er slike alvorlige hendelser. Med lengre responstid så trengs dette. Det skulle være mulig å kontakte naboer og informere på en slik måte at de kan evakuere til ett sted fastsatt på forhånd, der f.eks. lokal helsetjeneste – ambulanse m.m kan ta vare på de. Det vil også gi mulighet til bedre å kunne gi informasjon i etterkant av aksjoner. Det vil også være naturlig å hente inn kriseteam til denne lokaliteten.

Vi ønsker et utfyllende svar fra politiet på det vi har tatt opp her. Vi forventer at kommunen setter krav til at det må jobbes med planer for at en slik situasjon ikke oppstår igjen. En situasjon der det er alt for lang responstid, der det ikke gjennomføres trygg evakuering av personer i en potensiell faresone, og av de i umiddelbar nærhet. Samt at det ikke gis tilstrekkelig informasjon til de berørte underveis. Vi som grend håper at dette ikke skal splitte oss, men at vi heller kommer styrket ut av hendelsen i ettertid. Det er mange berørte, både direkte involverte og pårørende. Vi vil si til alle at vi er ei grend som står sammen, ingen skal føle på frykt, skam eller andre vanskelige følelser. Vi er der for hverandre, og det er det som gjør lokalsamfunnet så unikt. Snakk sammen, bearbeid inntrykk og kom styrket ut av hendelsen. Vi tenker at mottoet vårt «grenda som står sammen» er det vi trenger alle sammen nå.

Til slutt vil vi si at dette dreier seg om tillit, den må gjenreises og bygges opp på ny. Slik som denne situasjonen utspant seg, og det har vært flere tilfeller, så er det bare ikke bra nok! Det har vært mye snakk om reform og nærpoliti, det har vært sagt at beredskapen ikke er dårligere med den nye reformen. Det opplevde ikke vi. Her har dere en jobb å gjøre med å sette ord ut i handling, tillit er ikke noe som kommer av seg selv, men faktisk noe en gjør seg fortjent til.

Mvh Klubben Grendalag

