Meninger

Til Frøya kommune

v/ordføreren/Rådmannen

Ang. de kr. 103 mill. kr til Frøya kommune fra laksekonsesjonene. Nye store muligheter.

Jeg måtte sperre opp øynene da jeg leste oppslaget HITRA-FRØYA 11.9.18- om de 103 mill. var tildelt Frøya etter auksjon av oppdrettskonsesjoner.

Endelig fikk Frøya kommune en avkastning igjen av den innsats som er gjort innen kommunens grenser siden slutten på 1960-tallet. De gjeldende kriterier som tildelingen var basert på, førte til at Frøya kommune som den største produsent av oppdrettslaks, fikk en tildeling på kr 102.964.980 kroner av gebyrene ved auksjon av laksekonsesjonene.

Frøya-ordføreren sier: “Skal bruke pengene til det beste for folket!”

Det er jeg enig i, men nå må det være øyrekkens tur.

Nye og store muligheter

Det første som slår meg, er at disse millionene gir muligheten for å redde øyrekken fra total avfolking. En betydelig del av produksjonen som ga grunnlaget for denne milliontildelingen, skjer nettopp i øyrekken. Hva er da mer naturlig enn at noe tilbakeføres til dette området.

Mitt scenario om et avfolket øysamfunn har blitt flirt av, men da jeg var i politikken på Frøya viste folketellinga for Sula at det var 501 innbyggere der og 70 biler registret på eiere med bosted Sula. (Disse arbeidet stort sett i Trondheim og ukependlet). I dag er de vel 50 fastboende på Sula. Stort sett aldrende folk og pensjonister. I Bogøya og Mausund er forholdet kanskje ikke så ille, men tendensen er tydelig. Alle ser nå at det går mot en slutt og mener at det egentlig er for seint å gjøre noe.

Men det er det ikke. For hva er årsaken til denne utviklingen?

Etter min mening er det helt klart en hovedårsak. Tilfredsstillende kommunikasjon og forbindelse mangler. Det er der årsaken ligger. Det er det samme langs hele Norges kyst. I nærmiljøet har vi Uttian, Dolmøya, Fjellværøya, Ulvøya. Ja, vi kan si hele Frøya. Dette er eksempler på hva en tidsmessig forbindelse betyr.

Hvordan hadde det vært på disse øyene uten veiforbindelse og lettvint bruk av bil? Det bør også komme Sula-Mausund til del.

Eneste mulighet for øyrekken er at det gjøres noe med vei og kortere fergestrekning. Det har undertegnede arbeidet for i over 30 år, men er ikke blitt tatt på alvor.

Jeg har nesten gitt opp håpet om en realisering av vei fra Sula til Mausund, men det jeg ikke har gitt opp, er konkret få utredet HVA en sier nei til. Hvor sannsynlig det er at å si JA til veiforbindelse koster mindre den det tilbud som det kjøres på i dag.

Nytt håp

Oppslaget i HITRA-FRØYA tirsdag 11/9 ga meg en ny vekker, et nytt håp. Kanskje er ikke over 30 års innsats likevel bortkastet. Gir den uventede milliontildelingen en sjanse til at øysamfunnet utenfor Frøya kan reddes fra avfolking? La meg tro det.

Da SUMA Næringsutvikling AS ble avviklet i 2017, hadde selskapet som sin første prioritet Skjærgårdsveien “Atlantertangenten”, fylkesvei 437. Det ble en ubegripelig motstand mot veien. Det gjorde at ildsjelene ga opp og selskapet ble avviklet i 2017 .

SUMA AS sine vedtekter var slik at restverdien ikke skulle gå til aksjonærene, men nyttes til gode tiltak i øyrekken. Alle aksjonærer som ikke hadde solgt sine aksjer, tapte hele sin aksjekapital. Undertegnede som løste ut kommunens aksjer med kr 162.334,- tapte også det i tillegg til de andre aksjene jeg tapte. Handelen med kommunen og følgen var bevisst fra min side, men håpet om en realisering av vei var etter min vurdering mer verdt enn tapet.

Nå har manglende utredning av et nytt og bedre lønnsomt prosjekt vært kommunens motargumentasjon, kanskje unnskyldning for ikke å gå inn for å realisere veiprosjektet. En bør ikke videre unnskylde seg med det, men få denne utredningen gjennomført snarest mulig.

Fremme gode tiltak i Øyrekken

Jeg vil minne om at da kommunestyret vedtok salget til meg av sine SUMA-aksjer, ble det i saksdokumentet sagt at salgssummen skulle brukes til å fremme gode tiltak i Øyrekken.

Salgssummen var kr 162.334. Nå vet ikke jeg om noe av summen allerede er brukt, men det som er igjen bør i hvert fall nå brukes til å fullføre utredningen av “Det Grønne Alternativ”.

SUMA Næringsutvikling AS hadde bestilt en utredning allerede i 2011, og SuMaBo har hele tiden støttet det. Men den utredningen som var bestilt og nesten ferdig, ble stoppet av personer som egentlig ikke hadde mandat til å gjøre det. Det var ille.

Nå må vi bare glemme det som er passert. Nå er en ny sjanse gitt og den må benyttes.

Sjansen er gitt gjennom de kr 103 mill. kommunen har fått tildelt fra laksekonsesjoner.

I SuMaBo Fellesforening sies det i styrets årsmelding som ble vedtatt på årsmøtet, sitat:

“SuMaBo fellesforening vil med all sin likvide kapital sørge for å utrede “Det Grønne alternativ”. Nå er det penger til både å utrede og bygge for og SuMaBo vil bidra. Da kan vi få avsluttet den unødvendige miljøforurensningen som fylket driver på med, hvor hundrevis av tonn diesel forbrennes ved å holde hurtigbåter og ferger gående i et øysamfunn som har fortjent noe bedre.” Sitat slutt.

Det bør være maktpåliggende å stoppe den kjempemessige miljøforurensningen som fylkeskommunen i dag lar skje i øyrekken med unødig forbrenning av hundretonnvis av diesel. Dette enorme CO₂-utslipp et, gjør sannsynligvis fylkeskommunen til den største miljøforurenser i Midt-Norge. Det bør stoppes så snart som mulig.

SuMaBo vil foreslå følgende framdrift:

1. Frøya kommune tar kontakt med Norkonsult for å få gjennomført en utredning av kostnaden med utbygging av “Det grønne alternativ” slik traseen er inntegnet på vedlagte kartskisse. SuMaBo tilbyr seg å dekke 1/3-del av kostnaden med utredningen for prosjektet “Det grønne alternativ”. Resten bør kunne deles likt på fylket og kommunen.

2. Når kostnaden for prosjektet er fastlagt må det gjennomføres en utredning av den samfunnsmessige nytten. Få fram en kostnads nytte-brøk. Blir den samfunnsmessige kostnads-nyttebrøk positiv, bør prosjektet settes i gang.

Hva er så den økonomiske virkelighet for det? Prosjektet er en del av Fylkesvei 314, som i dag er bygd fram til Lomsøya. Fylkeskommunen har ikke budsjettert videreføring.

Denne veien er blitt nedprioritert fra 1. plass til fordel for andre prosjekter. Jeg vet ikke hvilken prioritet den har i dag. Jeg mener fylkeskommunen har gjennomført en åpenbar forskjellsbehandling av øyrekken i Frøya til fordel for andre øysamfunn. Det er egentlig totalt uakseptabelt.

Den nye milliontildelingen fra laksekonsesjonene gir mulighet for en kommunal forskottering, dersom en ny utredning viser at det er et meget lønnsomt prosjekt. Derfor bør Frøya kommune nå avsette midler av laksemillionene for å kunne ha penger til å forskottere

veien, hvis den er samfunnsmessig lønnsom. Da må det forutsettes at fylkeskommunen seinere refunderer Frøya kommune kostnaden, fordi dette er en fylkesvei.

Lykke til!

For SuMaBo Felleslag

Sigbjørn Larsen

styreleder