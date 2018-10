Meninger

Fillan er ikke et typisk turiststed

Loven sier blant annet:« § 5. Salg fra faste utsalgssteder. På helligdager skal faste utsalgssteder som selger varer til forbrukere, holde stengt. Dette gjelder ikke for utsalgssteder på områder som etter vedtak av fylkesmannen regnes som typiske turiststeder.»

Da blir det altså avgjørende om man kan definere Fillan som et typisk turiststed. Er det mange fritidsboliger i Fillan? Er det et naturlig sted for båtfolket å besøke? Svaret er åpenbart nei.

Jo da, turistene kjører også til Fillan for å handle, eller de kjører gjennom Fillan, men det gjør ikke Fillan til et typisk turiststed! Turistene kan også stoppe på Orkanger for å handle, er Orkanger dermed et typisk turiststed? Er det flere turister på Hjorten hotell enn på Bårdshaug herregård? Men det blir jo fylkesmannens sak å vurdere dette, jeg føler meg ganske trygg på utfallet.

De typiske turiststedene på Hitra er Kvenvær, Dolmøya, Melandsjø, Knarrlagsund og Hestvika inkl Tranvikan/Utset. Kort sagt alle grendene, men ikke Fillan. Denne saken handler også om våre politikere sin vilje, eller manglende vilje, til å bevare grendene som livskraftige samfunn. Det beste vi kan oppnå med søndagsåpne butikker i Fillan er å dra enda mer handel fra de butikkene som fortsatt holder ut i grendene. Vi klarer ikke å dra noe mer handel fra Orkanger eller Trondheim med et slikt tiltak.

Jeg registrerer at formannskapet har gått enstemmig inn for at Hitra kommune skal søke Fylkesmannen i Trøndelag om å få gjøre hele Hitra om til såkalt «typisk turiststed». Det forbauser meg, men sier noe om våre lokalpolitikere sine prioriteringer. Jeg setter allikevel min lit til at Fylkesmannen følger lovens intensjon når søknaden skal behandles.

Jeg har forståelse for at handelsstanden i Fillan ønsker mulighet til å holde mer søndagsåpent. Men at det skal være leder i Hitra Næringsforening som skriver søknaden, det finner jeg noe merkelig. Skal ikke dette være en forening for hele kommunen?

Mvh Vidar Bjørstad

