- La det være klinkende klart, Hitra Næringsforening og butikkdriverne på Fillan ønsker ikke utvidet søndagsåpent.

Meninger

TILSVAR TIL LESERINNLEGG FRA VIDAR BJØRSTAD «FILLAN ER IKKE ET TYPISK TURISTSTED»



Gjennom artikler og «spørreundersøkelse» har avisa presentert saken om «søndagsåpne butikker i Fillan» på en måte som tydeligvis skaper usikkerhet og misnøye blant butikkdrivere så vel i Fillan som i grendene. Jeg ønsker derfor å presisere følgende fra Hitra Næringsforening:



Hitra Næringsforening er en medlemsorganisasjon som bl.a. skal fremme saker på vegne av medlemsbedriftene. På vegne av butikker på Fillan, som er medlemmer i foreningen, gjorde vi en henvendelse til Hitra Kommune om at butikkdriverne selv skal få bestemme hvilke søndager de skal ha åpent innenfor en ramme på for eksempel fem dager. Butikkdriverne ønsker ikke å ha oftere søndagsåpent enn i dag, så det kan gjerne stå to eller tre dager i stedet. Poenget fra næringsforeningen er at det må settes en ramme fra Kommunens side.

En forutsetning for at Hitra Kommune kan fatte vedtak som dreier seg om søndagsåpne butikker utenom førjulstiden er at stedet det dreier seg om er et «typisk turiststed», videre kreves det etter loven at salget i området i hovedsak skjer til turister. For å få denne selvbestemmelsesretten har Hitra Kommune søkt Fylkeskommunen om at hele øya betegnes som et «typisk turiststed», det er ikke dermed sagt at flere butikker får ha søndagsåpent. Hitra er i sin helhet en populær turistdestinasjon. Å skille ett område fra et annet i denne sammenheng virker både unødvendig og vanskelig.

Bjørstad spør om ikke Hitra Næringsforening er en forening for hele kommunen. Jo det er vi, først og fremst for medlemmer i hele kommunen. Dere i Knarrlagsundet er medlem i foreningen, det er det ingen andre grendebutikker som er. Jeg skulle ønske at alle hadde meldt seg inn, så kunne vi snakket om hvordan vi sammen kan støtte opp om grendebutikkene. Medlemskapet for bedrifter med 1-3 årsverk på Hitra koster kr 1 650,-. Det kommer som regel mye godt ut av dialog og samarbeid.

Når det gjelder henvendelsen fra Rema 1000 som skal åpne på Sandstad så har Hitra Næringsforening ingen ting med den saken å gjøre.

La det være klinkende klart, Hitra Næringsforening og butikkdriverne på Fillan ønsker ikke utvidet søndagsåpent.

Randi Storsve Lundquist

Daglig leder i Hitra Næringsforening