Meninger

En kommune har som oppgave å ta seg av våre felles oppgaver som skole, barnehager, helse, samferdsel, vannforsyning etc. Dette er oppgaver vi alle setter stor pris på. Oppgavene koster masse penger, som de fleste er med på å betale gjennom skatter og avgifter.

For ca 40 år siden bygde vi hus i denne flotte kommunen vår. Valget sto da mellom å bygge i offentlig byggefelt, eller kjøpe privat tomt. Selv om det var betydelig dyrere, valgte vi og bygge i kommunens nye byggefelt. Her betalte vi for VEI, vann, kloakk, strøm og telefon helt frem til tomta. En kjempegod deal. Dette har fungert utmerket i alle år.

Som sagt så har kommunen mange kostbare oppgaver de skal sørge for. Våre valgte politikere liker heller ikke å pålegge oss nye skatter og avgifter, da blir de nemlig lite populære. Vi har sågar politiske partier som har gjort det svært så godt med å si at de skal fjerne bomavgifter, sette ned skattene for folk flest osv. Hva i all verden skulle da en fattig kommune finne på for å drifte fellesskapet? Da var det et klokt hode i kommunen som fikk den lyse ideen om å PRIVATISERE alle kommunale veier på Hitra. Smart, for nå skjønte ikke vi innbyggere at kommunen i virkeligheten innførte nye skatter, eller bomavgift om du vil.

Det er jo dere politikere som vedtar slike ting. Regner jo med at det er flertallet som har tatt denne avgjørelsen. Derfor vil jeg spørre dere i Høyre og FRP, dere er jo generelt for private løsninger, synes dere dette er greit? Ja, jeg mener med nye skatter og avgifter. Hva med dere i Rødt, SV og AP?( Unnskyld Rødt dere var vel ikke med, men likevel). Dere er jo generelt for fellesskapsløsninger. Hvordan forklarer dere da denne privatiseringen av fellesskapets veier? Når det gjelder dere andre på den politiske akse fra venstre til høyre så er det selvsagt svært interessant å høre hva dere i midten også mener?

Jeg vet ikke hvor mange veilag som er opprettet på Hitra etter denne ordningen ble innført. Det som er helt sikkert, er at vi i veilagene har lite kompetanse på vei. Vi er heller ikke klar over hvilket ansvar vi har tatt på oss dersom folk blir skadet på ”vår” vei. Hva med store skader på selve veien? Er vi definert som vegeier, eller…? Hva sier ”Vegloven”, om dette? Har vi Forsikringer hvis noe går galt? I dag bruker hvert veilag en god del resurser på møter, innkreving av betaling, skaffe brøyter etc. Dette er tid som vi heller burde ha brukt på annet frivillig arbeid i kommunen. En kan ikke si at en her utnytter stordriftfordeler som er så populært i dag.

Når dere nå absolutt ønsket og privatisere veiene. Tenkte dere ikke da på å legge ut veiene på anbud, slik at private firma kunne drifte dem? Dere hadde i så fall fått profesjonelle drivere som kunne utnytte stordriftfordelene da.

Mange som bor i private felt vil nok synes at dette er en rettferdig ordning. Vil da minne om at vi kjøpte tomt i kommunale felt og betalte ekstra for dette. Er du så heldig og bo ved en kommunal vei som har en skole, barnehage, annen kommunal virksomhet, eller at skolebussen kjører der, da er du jammen fritatt for denne ekstraskatten. Alle som ikke er innbyggere kjører gratis, uten å være eier av en TESLA eibil til og med.

Oppfordrer dere politikere til å reversere denne ordningen. Vær heller ærlige på at kommunen behøver flere inntekter og få disse inn over skatteseddelen.

Med vennligst hilsen

Per Kristian Berg

Litjslokveien