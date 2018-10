Meninger

I Klassekampen sist lørdag kunne man lese om ungdoms-politikere som stadig klemmer hverandre på tvers av partigrenser, både i privat og offentlig sammenheng. Denne klemmekulturen finner man også i moderpartiene, og det er kanskje ikke helt uproblematisk at det klemmes til høyre og til venstre og i sentrum og i alle himmelretninger for øvrig. Det har noe med habilitet å gjøre, en nødvendig avstand som tillater skarp uenighet til erstatning for dvaske omfavnelser.

Med Per Sandbergs tette og uformelle bånd til oppdretts-næringen i den tiden han var fiskeriminister friskt i minne, kan det være på sin plass å se til den danske kommunen Hørsholm som har innført klemmeforbud (på dansk krammeforbud) mellom politikere og embetsfolk.

Hensikten er selvsagt å unngå krammeraderi.

