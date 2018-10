Elefanten i rommet

Meninger

Det er vel riktigere å si at det er flere elefanter i rommet. Spørsmålet blir, skal vi snakke om det? Skoledebatten har en tendens til å dukke opp på bestemte tidspunkt, Et av dem er når resultatet fra nasjonale prøver blir offentliggjort. Det andre tidspunktet er når grunnskolepoengene blir offentliggjort.

Handlingsrom

Politikernes handlingsrom er begrenset av fokus. Virkeligheten er fanget i en skjematisk fremstilling av virkeligheten, fanget i en PowerPoint presentasjon av et års-hjul. Dette skjemaet inneholder en runddans som mere bærer preg av ritualer, enn et redskap til å forstå en helhetlig og komplisert virkelighet. Min påstand er at virkeligheten aldri kan beskrives i skjemaer, PowerPoint-presentasjoner og instrumentalistisk tilnærming. Dette vil jeg faglig begrunne senere.

Årsak og virkning

Kausal tilnærming(årsak og virkning) er det ikke rom for innenfor den modellen som nå benyttes. Tallenes tale er klare! Frøya kommune gjør det svært dårlig innen området skole. Eller kanskje det er riktigere å si at ”ritualene” hindrer en kausal tilnærming ved at fokus er for snevert. For å beskrive dette viser jeg til statistikk som er gjort under den årlige Ungdata-undersøkelsen. Statistikken gjelder 2018. Jeg har valgt ut noen resultater av denne omfattende statistikken som gjelder Frøya. Resultatene for vår kommune blir holdt opp mot tall som gjelder Trøndelag og landsgjennomsnittet.

Prosentandel av ungdoms-

skoleelever med høy

sosioøkonomisk status:(

Sosioøkonomiske er målt gjennom spørsmål om foreldrene utdanning og tilgang til bøker og andre materielle ressurser i hjemmet).

Frøya 12%, Trøndelag 19%, Norge 19%

Prosentandel av ungdoms-

skoleelever som tror de vil ta høyere utdanning:

Frøya 36%,Trøndelag 55%, Norge 62%

Prosentandel av ungdoms-

skoleelever som trives svært godt på skolen:

Frøya 37%, Trøndelag 62%, Norge 65%

Prosentandel av ungdommer som daglig bruker minst to timer foran en skjerm. (dette gjelder utenom skoletid):

Frøya 81%, Trøndelag 82%, Norge 80%.

Prosentandel av ungdoms-

skoleelever som daglig bruker minst en time på sosiale medier.

Frøya 66%, Trøndelag 61%, Norge 59%

Spørsmålet blir om skolen og skoleeier har et bevisst forhold til denne virkeligheten.

Dette er gjengivelse av noen av funnene i Ungdata-undersøkelsen.

Tallene viser noen av områdene jeg mener fokus bør omfatte. Ved et utvidet fokus, og en kausal tilnærming, vil politikerne ha et større handlingsrom enn det dagens snevre fremstilling av de områdene som beskrives fokuserer på. Vi ser at flere aktører enn skolen har betydelig innvirkning på området. Jeg vil senere komme tilbake til den rollen både politikere og næringsliv spiller i denne sammenhengen. Min oppfatning er at det er en rekke aktører som må bidra til at den uholdbare situasjonen endres.

Det er ikke mulig å komme forbi det faktum at skolen spiller en hovedrolle. Da må man se på organisering og praksis. Det har i flere år vært en diskusjon i skolen om lærerens rolle. Både fagforbund og lærere har iakttatt det rolleskiftet som har funnet sted. Lærerens hovedfunksjon har i større og større grad blitt ”spist opp” av krav om dokumentasjon, rapportering og merkantilt arbeid. Dette har svekket rollen som pedagog. Det tilligger en administrasjon å se dette. Jeg har tidligere nevnt at mangel på evaluering er kritisk faktor når det gjelder skolens praksis. Er for eksempel tildeling av Ipad til samtlige elever vurdert i forhold til pedagogikk, metode og nytteverdi?

Sosioøkonomisk status

Har sosioøkonomisk status betydning for skoleresultater? Forskning er entydig på dette punktet. Sosioøkonomisk har entydig stor innvirkning på skoleresultatene. Det samme gjelder foreldres støtte i forhold til faglige resultater. Som gjengitt ovenfor, skårer Frøya lavt på dette området. Sogn og Fjordane fylke er et sammenlignbart fylke hva gjelder sosioøkonomisk status. Likevel skårer skoler i det fylke, mye høyere i forhold til det som kunne forventes. Jeg gjengir her utdrag av en artikkel der Thomas Nordahl redegjør for forskning på området.

”Forskningen har tatt utgangspunkt i Sogn og Fjordanes gode skoleresultater. ”Til tross for at befolkningen i fylket har et relativt lavt utdanningsnivå, er elevene på skoletoppen i Norge, påpeker forsker og professor i pedagogikk Thomas Nordahl.– Når vi ser på snittkarakteren elevene har når de går ut av grunnskolen, og på andelen som fullfører videregående skole, presterer elevene i Sogn og Fjordane best i Norge, sier Nordahl til NRK.no.

Nøkkelfaktor

Forskerne fant at foreldrene i Sogn og Fjordane støtter og oppmuntrer barnas skolegang rundt 10 prosent mer enn foreldrene i de andre fylkene.

Undersøkelsen viste også at elevene i fylket får i gjennomsnitt om lag 10 prosent mer hjelp av foreldrene til lekser i norsk og matematikk enn skolebarna i de andre fylkene.

– Det er helt tydelig at foreldres engasjement og innsats er en av nøkkelfaktorene til at barna deres gjør det såpass godt på skolen, sier Nordahl.

– Samtidig er det grunn til å tro at skolene i Sogn og Fjordane og lærerne der er gode til å inkludere og involvere foreldre i skolegangen. Vi ser at de er flinke til å informere, og det er en god dialog mellom skole og foreldre. Når det blir sånn, blir foreldre kanskje også mer oppmuntret til å stille opp, sier han.

Lavt utdanningsnivå – men elevene presterer godt

Forskningsprosjektet sammenligner grunnskoleelever på 5. til 10. trinn i fylkene Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag, Oppland og Aust-Agder.

Fylkene har det til felles at befolkningen har et relativt lavt utdanningsnivå. Men Sogn og Fjordane skiller seg ut når det gjelder elevenes skoleresultater – og det var altså i dette fylket elevene viste seg å få mer hjelp og støtte fra foreldrene enn i de andre fylkene.”

Aktørene

Det kan virke som foreldrenes rolle er avgjørende for å bedre resultatene. Mye forskning støtter det synet. Men dette betyr også at skolen har lang vei å gå når det gjelder dialog og samarbeid med foreldrene.

Det samme gjelder næringslivet på Frøya. Næringslivet må bli tydelig på hvilken kompetanse som behøves i fremtiden. Dette vil automatisk føre til at viktigheten av utdanning, på alle nivåer, blir synliggjort. Statistikken er tydelig på at forholdsvis få sikter seg inn på høyere utdanning. Dette vil næringslivet på lang sikt lide under.

Kanskje viktigere enn alt, er at politikerne inntar en annen posisjon i forhold til problemene. Politikerne må skaffe seg et større handlingsrom, ved å innhente informasjon og fagkunnskap, gjøre bruk av den forskningen som er gjort på området og endre praksis for informasjonsinnhenting.

”Det instrumentalistiske mistaket”

Hans Skjervheim, bondegutten fra Voss, ble en av Europas fremste filosofer. Han har pekt på en viktig side ved saken. Det vil føre for langt å redegjøre for alle hans tanker i en artikkel han kalte ”Det instrumentalistiske mistaket”. Likevel vil jeg sitere noe av det han skriver. Skjervheim peker på forskjellen på pragmatiske og praktiske handlinger. Det handler mye om menneskesyn. Ser man på menneske som et middel, eller ser man på menneske som et mål. Instrumentalismen gjennomsyrer moderne samfunn. Instrumentalismen eller pragmatiske handlinger bygger på tanken om at alt i menneskelivet kan kvantifiseres og presenteres i et skjema. Praktiske handlinger har som utgangspunkt at mennesket i seg selv er målet. Til slutt noen få utdrag av det han skriver:

“Den hovudinnvendinga som i det siste har vorte reist mot den etablerte pedagogikken i Norge, let seg formulera svært enkelt: innan den etablerte pedagogikken misforstår ein pedagogisk praksis som teknikk, det vil seia pedagogiske handlingar vert tolka etter modell av tekniske handlingar.”

“Pragmatiske eller tekniske handlingar er handlingar der ein har eit mål, og i tillegg ein kalkyle, basert på meir eller mindre godt verifisert eksperimentell kunnskap, som gjev retningslinjer for korleis ein kan nå målet. Pragmatiske handlingar er vellukka når ein på denne måten når det målet ein har sett seg.

Praktiske handlingar er derimot handlingar i det sosiale feltet, der rettesnora er ålmenngyldige normer. Her er det ikkje det velkalkulerte resultatet som er prinsippet, men at ein handlar ut ifrå prinsipp som og alle andre skal handla ut ifrå. Handlingane skal vera universaliserbare, eller som Kant formulerte det: ein skal handla slik at maksimen for eins handlingar skal kunna leggjest til grunn for eit ålment regelverk (lovgjeving). Dette er å handla ut ifrå det Kant kalla det kategoriske imperativet, og som han sette i motsetnad til handlingar ut frå hypotetiske imperativ, det vil seia pragmatiske handlingar”.

“Det eg har kalla det instrumentalistiske mistaket, er ei slik grenseoverskriding. Dette mistaket er ikkje primært at ein gjer feil moralsk; primært er det eit intellektuelt mistak. Mistaket ligg i at ein absolutterer ei bestemt form for teori, men ei form for teori som innanfor visse grenser har sin legitime rett.

Fordi dette mistaket er primært intellektuelt, er ikkje god vilje nok for å overvinna det; betre innsikt er ein nødvendig føresetnad, men betre innsikt åleine er neppe tilstrekkeleg. I norsk pedagogikk er dette i augneblinken i høg grad eit praktisk problem.”

Ola Grønskag