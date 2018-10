Meninger

- Jeg vant budkonkurransen på engelen som har vært auksjonert. Jeg vil gjerne begrunne hvorfor det ble resultatet.



Det gikk tregt med å få inn bud. Etter hvert tenkte jeg at nå må jeg prøve å få igang budgivningen, gjennom selv å gi et bud. Og det gjorde jeg med et bud på kr. 10.000.

Jeg begrunnet det forøvrig ovenfor meg selv med at dersom jeg får tilslaget så går det til et svært godt formål, og dernest med at jeg ikke har brukt særlig med penger på kunst, tidligere i mitt liv.





Nå har det hele endt med at jeg altså er den heldige vinner og kjøper av engelen som lå ute på auksjon. Mitt bud på kr 10.000 medførte det som resultat. Men det er egentlig ingen stor sak, særlig tatt i betraktning av at kunstneren har laget mange engler helt gratis for oss i TV- aksjon på Hitra. Og hans bidrag har nå gjennom auksjoner og salg gitt omlag 100.000 kroner som inntekt for TV- aksjon. Kort og godt: Hans bidrag kan ikke fullroses nok.





Første gang jeg så englene han laget, så tenkte jeg: Så flott! Dernest fikk jeg gleden av å snakke nærmere med han, og da høre om tenkingen og historien bak. Og dermed ble jeg enda mer begeistret. Englene som han har laget og lager, de består av knust glass som beskjæres og settes sammen slik at de får det uttrykksfulle utseendet. Og som han sier: De illustrerer at mennesker som er litt knust, mennesker som har falt, de kan også settes sammen igjen til noe fint. Men da må vi gi en hjelpende hånd.



I og med at de fleste av oss har hatt både opp- og nedturer, så vet vi jo også hvor viktig det er å få lov til å reise seg igjen, og ikke minst bli tatt imot av et varmt fellesskap. Ingen er perfekte, men dessverre ser vi en utvikling der alt for mange springer etter å oppnå det.

Engelen jeg har kjøpt, den er forøvrig satt oppå en nedslitt brostein. Og denne, i følge kunstneren, symboliserer både utelivet på gata, et liv uten seng og en heim. Det symboliserer dermed også det som gjerne betegnes «levd liv» , og da et slitsomt liv.I sum så synes jeg dermed at denne engelen er både fin som kunstverk, og den blir enda mer fin og verdifull gjennom historien og tanken bak. Og nå er jeg altså en glad eier av en av de som er laget.