- Vi har som mål å ivareta kirkegårdene på best mulig måte

Meninger

Frøya kirkelige fellesråd har merket seg at det har vært noen innspill i media om økning av festeavgift og vedlikehold av kirkegårdene/gravplassene på Frøya.

Fellesrådet forvalter kirkegårdene/gravplassene på vegne av Frøya kommune. Det er tidligere gjort utskiftning av gjerde og rydding av trær og busker på Vågan gravplass. Dette har vært et samarbeid med grendelaget på Dyrøy. Det har vært gjort rydding av trær og busker på Setervollen gravplass.

Nordhamarvik gravplass skal utvides, og vi er så heldige at Frøya kommune har vedtatt bevilgninger til dette. Selv om det blir gjort store investeringer på Nordhamarvik så jobber fellesrådet kontinuerlig med å ivareta de andre kirkegårdene/gravplassene på Frøya.

Når det gjelder festeavgiften, så brukes denne til å forvalte kirkegårdene/gravplassene. Økning av denne avgiften bidrar til bedre vedlikehold av disse anleggene. Vi har som mål å ivareta dette på best mulig måte med de midlene vi får tildelt av kommunen og fra festeavgift. Det betyr at det må gjøres prioriteringer hvert år. Dette fører til at alle kirkegårder/gravplasser dessverre ikke blir ivaretatt så raskt som forventet.

Når det gjelder sletting av graver, så følger kirkekontoret og fellesrådet gravferdsloven kap.1 § 15 og 18. Dette gjelder også gravminner av kunstnerisk og kulturhistorisk verdi.

Henry Furberg

Leder i

Frøya kirkelige fellesråd

Ranita Jørgensen

Kirkeverge