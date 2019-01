- I dag preges diskusjonen av de som sier nei til vindkraft, hva med de tusener i kommunen som ikke har ytret sin mening?

Meninger

Vindkraft eller ikke vindkraft, det er ikke her kampen utkjempes.

Øst Europa, Asia og Afrika ønsker å ha det like godt som oss i Vest Europa, og da spesielt som oss i Nord Europa. De vil ha elektrisitet slik at de kan se TV, lage mat på en ovn, panelovn i stua. Det dukker opp nye kullkraftverk i Asia, og enkelt land vurderer nye atomkraftverk.

Her hjemme på «bjerget» har vi også blitt flere, og mange må ha to biler, mange har hus og hytte, og nå regner det el-biler i hodene våre, kullkraft er ute, og atomkraft er bannlyst.

Hvor skal vi så hente vår elektrisitet?

Kanskje er vinden vår venn som sørger for at høye piper med sort røyk og reaktorer med en hodeskalle på, unngås inn i evigheten.

Jeg er ingen tilhenger av visuell forsøpling, men vi er kommet dit hen at vi faktisk er nødt til å ty til andre måter å produsere energi, og da er vi nødt til å tåle noen visuelle inngrep.

Hva med dyr og mennesker sammen med disse ruvende skikkelsene?

Jeg synes det er verre å se en strand full av olje, tusenvis av fugler og dyr som stryker med, en hel region som er død i flere generasjoner pga en feil på et atomkraftverk.

En jordklode som varmes opp slik at et menneske som fødes i dag, neppe vil se en levende isbjørn i det fri. Isbjørnen vil stå i en innhegning i en zoologisk hage i Berlin eller i Tokyo, og da som et monument over at naturen tapte slaget.

Vi står ved et veiskille, visuell forsøpling eller fortsette til oljen er slutt, eller et annet sennarie der vi får et par atomkraftverk som nærmeste nabo, det kan bygges inn i fjellet slik at vi ikke ser det, men vi vet alle at går dette galt, da spiller det ikke noen rolle om vi ikke ser det, det finner oss, og ikke omvendt.

«alle vil til himmelen, men ingen vil dø», vi er der nå.

Diskuter med respekt.

Diskusjonene er store, ordlyden tilspisser seg for hver dag, respekten for andres meninger svekkes, fler og fler sitter med fasiten, ordlyden som brukes mot våre folkevalgte har passert det akseptable for lenge siden, også av de som mer enn noen andre vet «at slik kan jeg ikke oppføre meg mot andre».

Nå er det på tide å stoppe opp litt, vi er av samme folket, kystfolket. Og kystfolket klarer å diskutere, være uenig uten å sjikanere de med en annen mening enn meg selv.

Vi må diskutere, sivil ulydighet er det heller ingen som dør av, men med å vise respekt for våre folkevalgte og de med en annen oppfatning enn meg selv, så løftes diskusjonen opp på et helt annet nivå. Det er ingen av oss som sitter med fasiten, og i denne saken er det faktisk flere som har rett.

I dag preges diskusjonen av de som sier nei til vindkraft, hva med de tusener i kommunen som ikke har ytret sin mening, skal ikke de lyttes til?

Selv om det er mye lettere å ytre sin mening på sosiale medier, så er det viktig å tre på filteret når man ytrer seg.

La oss diskutere sak, ikke person.

Respekt, ydmykhet og raushet vil aldri gå av moten.

Vidar Oskarson