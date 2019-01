- Om hæstpeisa, politikere, vindmøller og sånn...

Meninger

Hva er det som feiler politikerne på Frøya for tiden? Altså: At politikere kan oppføre seg som regulære «hæstpeisa»; det er jo viden kjent! Men nå synes jeg at dagens «Frøya-politikere» oppfører seg som «hæstpeisa uten hau» -altså hodeløse hæstpeisa!

For i denne vindmølle-saken, så tillater de vitterlig at det skal monteres opp hele 14(!) konstruksjoner av noe som minner om gigantiske «hæstpeisa» midt inne på Frøya! Attpåtil med en hælvettes svær propell på toppen! Tanken må være at idiotene plasserer dem der; slik at de skal være sikre på at de sjenerer absolutt alle av befolkningen rundt hele Frøya! For tro meg; konstruksjoner med en total høyde på 180 meter(!) -det «synes og vises» både på land og sjø!

En liten digresjon; jeg husker fra min særdeles lite ærerike karriere som fisker; hvor langt til havs man kunne se Halten fyr! Som onkelen min sa, og jeg siterer: «Halten-fyr’n ser man som en ståpeis i horisonten langt uti villhavet!» Sitat slutt.

Husker jeg ikke feil så er Halten fyr 30 meter høyt, altså selve fyrtårnet! Overført til diskusjonen om vindmøller, så snakker vi her om konstruksjoner som er 6(!) ganger så høye; og igjen -det skal være 14 av dem! Og med det svære vingespennet propellene på disse møllene har; så vil det dekke et ganske stort område. Det er ikke rart at de som er mest forbanna på dette prosjektet der ute, holder på å få negativ orgasme!

Det er også verdt å merke seg at denne såkalte vindmølleparken plasseres i en natur der dette ikke tar seg ut i måneskinn engang. Og på toppen av det hele; for å gjøre idiotiet komplett -så skal det være noen TYSKERE som tjener penger på dette!!!?? På en kraftproduksjon som er totalt ulønnsom i forhold til andre kraftkilder!!

Snakkes i baren! De som har godkjent dette av kommunepolitikere må jo ha vært mér enn drita fulle!! Jeg mistenker dem for å ha røyka «Colombiansk Grønnrevmixture nr 2» i tillegg!

Jeg er utflytta frøyværing og har vel på mange måter alltid savnet Frøya siden jeg dro. Men nå så er jeg nesten glad jeg ikke bor på Frøya lenger. Hadde jeg gjort det så hadde jeg antakelig vært så forbanna at jeg hadde fått både utslett og flass!! Det må da GÅ AN å få satt en stopper for dette tullet der? Jeg trodde fremtiden for Frøya var havbruk og alt det positive som skjer der ute relatert til det!

Hvor er «laksekongene» midt opp i alt dette? De blir jo regelrett teppebombet og sabotert i miljøhysteriets navn hele tiden! Får ikke de lyst til å dele ut noen «ørtæver» rettet mot disse «kraft-spekulantene» som gjengjeld?

Når i ble forresten Norge eller Frøya for den del lens for kraft/strøm??

Og er det virkelig noen på Frøya som TROR at den strømmen som produseres der ute; vil bidra til at frøyværingene blir mer opplyste; eller får varmet tåfisen sin foran stråleovnene for en billigere penge? Spesielt ettersom vi nå har fått installert nærmest utspekulerte strømmålere i snart alle husstander -nettopp med tanke på å flå folk enda mer for penger?!

Vi vet at takket være «Tuppen og Lillemor-regjeringen» som styrer landet; så er vi nå på full fart inn i denne ACER-avtalen! Det medfører garantert at vi mister enda mer råderetten over våre samlede kraftressurser; inklusive vannkraften vår! Jeg minner om at nettopp vannkraften var det som skulle være vårt «arvesølv» -og som skulle være beskyttet av hjemfallsrett til Staten etter 50 år!

Jeg er imidlertid gammel nok til å huske på banditt-oppførselen fra Hydro når det gjelder denne hjemfallsretten tidlig i dette tusenåret. Og mistenksom nok til å kjenne igjen ferten av «gauder» når jeg lukter den!

Jeg har imidlertid en fiks ferdig løsning til politikerne på Frøya, noe som nærmest vil gi kraft i haugevis: Bygg et atomkraftverk nedi fjæra et sted på Dyrøya! Det ruver ikke så inn i helvete mye i naturen, får plenty og gratis kjøling fra havet; og blir stort sett synlig kun for mausundværingene! Den folksorten har gode nerver; de gir faen!

Avfallet kan man jo fordele på holmene ute i Froan! Der er det såkalt «natur-reservat»; slik at skarv, stormåse og kobbe skal få herje fritt. Så der blir folk omtrent skutt ved ferdsel allikevel.

Dermed er det ingen risiko for at noen av de få innfødte som fremdeles klorer seg fast på et par øyer der ute, blir mer radioaktive enn normalt heller...

Og skulle man få et uhell med radioaktivt avfall der ute, så er froværingene såpass få i antall, at politikerne på Frøya trolig vil være glad til om det går til Helvete med dem alle...

Best regards;

Helge W. (The Boss)