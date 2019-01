Meninger

Svar til Norwea

Desperasjon i kraftbransjen?

Her hagler personangrep pga av at vindkraftmotstandere bruker ord "krig" og "okkupasjon" om det som nå skjer! Jeg konstaterer bare at det er noen som aldri har deltatt i en demonstrasjon. Arbeiderbevegelsens historie må være total ukjent, ja - man kan ikke engang ha sett en overføring av debatter i det britiske underhuset!

Dersom retorikk skal forstås som et skolerett språk, sier man til de unge: ikke gi uttrykk for hva dere mener når dere er sinte!

Det er et farlig signal å gi, og er slett ikke det signalet de trenger å ta med seg i sitt liv! De sliter NOK med det kravet til "anstendighet" som samfunnet signaliserer mot dem! Dersom Norweas motstandskrig skal handle om retorisk disiplin tror jeg man har litt sløve våpen.

Jeg benytter meg ikke av personangrep, slik Norweas mann gjør!

Hilsen Hans Anton Grønskag + hans "kumpaner"