- Vi er bekymret for at retorikken og tiltakene hardner til

Meninger

Sosiale problemer – et felles ansvar

Den tredje tirsdagen i mars markeres «Den internasjonale sosialarbeiderdagen» i 126 land. Årets tema er: «Sosiale problemer: Mitt og ditt, eller vårt ansvar?».

FO oppfordrer sosialarbeidere til å si ifra, lokalt og nasjonalt, når strukturer i samfunnet skaper sosiale problemer. Dette har for eksempel medlem Ine Haver og hundrevis av andre i barnevernet gjort, gjennom kampanjen #heiErna. De peker på at for få ansatte i barnevernet hindrer dem i å gjøre en god nok jobb for barna, ungdommene og familiene de er satt til å hjelpe.

Det finnes forhold som skaper og vedlikeholder undertrykkende livssituasjoner for grupper i samfunnet. Noen av disse strukturene er fattigdom, utenforskap, vold og seksuelle overgrep i hjemmet. Vi ser at rettigheter i større grad blir erstattet med plikter. Krav om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere, fremfor en aktivitetsrett i Nav er et eksempel. Innstrammingen i regelverket for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP) er et annet. Usosiale kutt på strukturnivå fører til at mennesker som er syke og i en krevende livssituasjon mister inntekten sin.

Realiteten er at ansatte i Nav ofte har så mange klienter, at oppfølging av AAP-mottakerne kommer i andre rekke. I tilfeller der manglende oppfølgning av Nav er årsaken til at stønadsmottakere ikke er ferdig avklart og fortsatt ansees som arbeidsuføre, tolkes det nye regelverket likevel dithen at folk ikke får forlenget AAP-stønad. Det gir katastrofale konsekvenser for den enkelte.

Vi er også bekymret for at retorikken og tiltakene hardner til. Brukere skal ansvarliggjøres og stilles krav til. Vi ser at sosiale problemer gjennom denne retorikken blir individualisert. Dette utfordrer menneskers sosiale rettigheter og bidrar til at allerede sårbare grupper i samfunnet blir ytterligere utsatt.

Sosiale og økonomiske forskjeller mellom mennesker og grupper fortsetter å øke. I denne konteksten, blir det «sosiale» i sosialt arbeid satt under press. Gjennom sosialt arbeid er vi forpliktet til å ivareta menneskers ufravikelige krav til verdighet, både på individuelt og strukturelt nivå. Sosiale problem kan ikke løses mellom deg og meg, det trengs en helhetlig innfallsvinkel. Samfunnsproblemer er samfunnets ansvar.

Strukturene som skaper sosiale problemer må endres på system- og samfunnsnivå. Utfordringer i egen livssituasjon kan skyldes kollektive forhold. Derfor jobber FO for å bedre strukturer i samfunnet. Vi ser at barn i barnevernet får det vanskelig i overgangen til å bli voksne. Gjennom fjorårets #takkmamma-kampanje klarte FO og Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) å påvirke politisk slik at barn i barnevernet nå har rett til ettervern fram til og med fylte 25 år. Slike systemendringer kan bidra til at færre barn i barnevernet opplever å måtte stå alene, det igjen kan forhindre psykisk sykdom, selvskading og ensomhet.

Sosialarbeidere må være fanebærere for samfunnsarbeid. Og med det ønsker vi til lykke med Sosialarbeiderdagen 2019!

Mona Berger, fylkesleder

Fellesorganisajonen

Trøndelag