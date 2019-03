Ekstra beskatting på havbruk

Meninger

Sosialistisk Venstreparti fremmet et representantforslag om innføring av et produksjons-vederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen. Forslaget gikk ut på at regjeringen utreder en ekstra skatt pr produsert fisk og innfører den senest 1.juni 2019.

Flertallet i stortinget ba regjeringen om å få til en slik avgift i statsbudsjettet allerede for 2018. Avgiften blir kalt for arealavgift. Sentralt i dette arbeidet var fiskeripolitisk talsperson for senterpartiet Geir Pollestad.

Regjeringen bestemte seg i stedet for å utrede og eventuelt foreslå en grunnrenteskatt med innføring i 2020.

Lokal motstand på Frøya

Lokallagene til SP, FrP og Høyre har alle uttrykt motforestillinger mot en slik beskatting. Det er pekt på at en slik skatt vil bli urettferdig. Den vil ikke komme de kommuner som er direkte berørt av havbruk til gode på en rettferdig måte uttaler SP.

Ordfører Ole Haugen på Hitra (AP) har arbeidet for en arealavgift gjennom «Nettverk fjord- og kystkommuner» i et tiår. - En arealavgift fremstår anderledes enn en grunnrenteskatt mener jeg.

Grunnrente-beskatting handler om å høste fra naturen. Slik som med vannkraftverk og petroleumsindustri som grunnrente-beskattes. Ressursen ligger der allerede.

Oppdrettsnæringen høster ikke naturresurser på samme måte da de selv tilfører råstoffet. -Det den gjør er å bruke fellesskapets areal til verdiskapingen.

Havbruksnæringen henter svært gode inntekter på lokalitetene de bruker i verts-kommunene. Representantforslaget (SV) viser til at det er fellesskapets områder og at det er konflikter mellom oppdrett og miljø.

På Frøya har fiskere måttet fravike fangstplasser til oppdrettsnæringen.

Miljøet i fjæra på Frøya har mye avfall. Vi kan selvsagt ikke si at dette skyldes oppdrettsnæringen alene. Men vi skulle ønsket at næringen, som tjener såpass godt med å bruke havområdet utenfor Frøya, tok mer ansvar for de områdene de henter sin fortjeneste fra.

KrF mener:

Strategiene for havbruk gjør at verdiskapingen kan gå opp mot 500 milliarder innen 2050. Utfasingen av oljesektoren vil kunne gjøre havbruk til vår viktigste næring fremover.

Det må arbeides for et mer mangfold av arter i oppdrett. Mye tyder på at det er miljøfordeler med å la flere arter bruke samme lokalitet.

Havbruket påfører vertskommunene utfordringer. Både med å sikre bærekraften i næringen og skape gode lokale ringvirkninger.

Vi har mottatt ekstra inntekter fra næringen gjennom havbruksfondet. Frøya fikk mest av alle kommuner i 2018. Inntekter kommer fra statens salg av nye tillatelser til havbruksnæringen.

Utbetalingen er knyttet til ny vekst på lokaliteter i kommunene og er ikke en varig forutsigbar inntekt for kommunene.

KrF mener at kommuneplanen skal regulere hvor oppdrettsanlegg skal lokaliseres. At det innføres en arealavgift på oppdretts-lokalitetene og vi vil vurdere å knytte den opp mot volum/biomasse.

Geir-Are Valle

nestleder Frøya KrF