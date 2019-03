- Derfor skal du stemme nei

Meninger

Motstanden mot vindkraftverk øker i hele landet. Nei til vindkraftverk på Frøya jobber ikke alene.

I dag har vi de store miljøorganisasjonene med oss, likedan Den Norske Turistforening, Norges jeger og fiskerforbund, samt motstands-grupper mot vindkraftverk i norske landskap - over hele landet.

Den 27. mars blir det vardebrenning langs kysten!

Inspirert av initiativet til vår aksjonsgruppe, har den landsomfattende motstandsgruppa LaNaturenLeve oppfordret til en nasjonal aksjon mot vindkraft ved å tenne varder i alle de kommunene som er rammet av utbygging!

LITT KORT OM HVORFOR VI HAR KOMMET I DEN SITUASJONEN VI ER OPPE I

Frøya kommune valgte å gi konsesjon til vindkraft i 2005. Man hadde en folkeavstemning, men konsesjonstida gikk ut.

I 2012 var det enda ikke kommet videre med bygging, men Frøya kommune valgte

1. å avvise ny folkeavstemning,

2. å innvilge ny konsesjon.

Det som har skjedd etter dette kan best oppsummeres som en tragedie.

Kommunen har gitt seg selv dispensasjon fra sin egen arealplan, og har tillatt bygging av vindkraftverk i et område avsatt til LNF-område!

Dette har de gjort gjennom en dispensasjon!

Og dette har igjen medført at den nye parken ikke har vært gjenstand for konsekvensutredning. Ikke en gang det faktum at turbinhøyde er økt til 180 meter er utredet!

I stedet for å innse feilen, og be om en slik konsekvensutredning «vedtar» kommunen at dispensasjonen er «gyldig»!

Samtidig vedtar man ny folkeavstemning for å tekkes velgerne, men antyder at den ikke vil bety noe!

Til dette er det følgende å si:

• Kommunen har en dårlig sak når det gjelder sin behandling av saken så langt, og siste ord er ikke sagt når det gjelder dispensasjonsvedtaket de har fattet.

• Et solid flertall mot utbygging vil bli fulgt opp!

Den konsesjonen som kommunen mener å ha gitt er befengt med så mange mangler at hele prosjektet kan stoppes, uansett hva kommunens ledelse sier om saken.

Et klart nei vil bety et nei til vindkraftverk på Frøya, både nå – og i all framtid!

AV DEN GRUNN: BRUK DIN STEMME! - DET NYTTER!

Nei til vindkraftverk på Frøya håper selvsagt på et flertall mot denne utbygginga, og vi vet at den kan stanses!

Når det gjelder begrunnelser for det NEI-standpunktet vi, og mange med oss, har – blir det best oppsummert av Sigmund Hågvar, pensjonert professor i natur- og miljøvern, NMBU. (Tidligere landbrukshøgskolen på Ås.)

Hågvar trekker fram 8 argumenter mot naturødeleggende vindkraft i Norge:

«1. Naturødeleggelsene er unødvendige. Norge produserer allerede mer strøm enn vi klarer å bruke. Dersom produksjonen senere likevel skal økes, kan det skje uten å forbruke viktige naturverdier: oppgradering av vannkraftverkene, varmepumper, solceller og solfangere, etterisolering av hus, smarte måter å spare energi på og så videre.

2. Brudd på internasjonale konvensjoner. Naturødeleggende vindkraft begrunnes ofte ut fra klimakonvensjonen, men er i konflikt med biomangfoldkonvensjonen og den europeiske landskapskonvensjonen. Ved smartere løsninger kan vi oppfylle alle tre konvensjonene.

3. Norsk natur er enestående. Ekte natur er en knapphetsressurs i Europa. Norsk natur er levested for mange arter og er en hovedattraksjon for mange turister. Vi bør fortsette å være Europas grønne hjørne og ikke ofre viktig natur for å bli Europas bitte lille batteri.

4. Folkehelsen lider. Det er en utbredt fortvilelse, sorg og raseri overfor vindkraftplaner som medfører permanente støyplager og varig tap av verdifull rekreasjonsnatur. Store deler av Danmark og England er allerede belagt med støy og flimring fra vindturbiner, med store helseplager som resultat.

5. Dårlig økonomi. Overproduksjon og lav strømpris gjør at økonomien i vindkraft er usikker. Levetiden for turbinene er under 20 år. Nedrigging og utskiftning av vindturbiner er kostbart. Går vindkraftselskapet konkurs, faller ansvaret for opprydding på kommunen, som i verste fall kan tape millioner av skattebetalernes penger.

6. Vindturbinene dreper. Norge har et internasjonalt ansvar for den europeiske havørnbestanden. Hittil er rundt 60 havørn drept bare i vindindustriområdet på Smøla. Fra Sverige meldes det om at tiuren går i turbinene og forsvinner fra leikene. Fra Europa er det dokumentasjon på at store mengder flaggermus dør – i tillegg til omfattende fugledød.

7. Kommunene blendes av kortsiktig økonomi. Kommunepolitikere lokkes av kortsiktig økonomisk gevinst, men tapet av naturkvalitetene bokføres ikke. I langsiktig perspektiv er tilgang på naturkvaliteter en av de beste gaver som kan gis for å sikre innbyggernes livskvalitet gjennom grønn velferd.

8. Ressursregnskap for utbyggingen mangler. Selve utbyggingen krever store energi— og materialressurser, som det ikke gjøres rede for. Utslitte turbin-vinger kan ikke resirkuleres.

Konklusjon: Naturødeleggende vindkraft er ikke grønn kraft. Viktige naturverdier tapes, men bokføres ikke. Den grønneste kraften er den som blir spart inn, og som ikke brukes. Fremtidssamfunnet vil være energigjerrig, helt forskjellig fra dagens sløsing.»

GODT VALG!

For Nei til vindkraftverk

på Frøya

Hans Anton Grønskag