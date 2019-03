«Det bles på toppan!»

Meninger

En lever vel «litt farlig» når en starter et innlegg med en slik overskrift på Frøya i disse dager.. Likevel synes jeg overskriften er passende, for det er vel slik at en skal tåle mye når en innehar ledende roller i Frøyasamfunnet?

Min grense nås likevel når det som skrives er feil, usaklig og direkte urettferdig fremstilt. Slik oppleves innlegget med overskriften «utidig av økonomisjefen» skrevet av Hans Anton Grønskag i Frøya.no den 26.3.19. Det er nemlig ikke slik at alt handler om vindkraft! Det er heller ikke slik at rådmann er «løpegutt», hverken for posisjonen eller opposisjonen. Rådmannen iverksetter politiske vedtak. Når rådmann uttaler seg i media, er det om de faktiske forhold knyttet til driften, og da er det nøytralt og upolitisk.

Rådmannens oppgave og rolle helt klart definert i kommuneloven. «Rådmann skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Rådmann skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll»

Rådmannens hovedarbeidsoppgave er å sørge for at kommunens innbyggere, små og store, nye og gamle får levert gode tjenester. Vi er et øysamfunn i stor vekst, og vi opplever å ha «voksesmerter». Flere innbyggere betyr behov for flere barnehageplasser, skoleklasser, boligtomter, demensplasser, det betyr rekruttering, integrering, kultur og fritidstilbud osv. osv. Tjenestene er under press, men jeg vet at kommunens ansatte strekker seg hver dag for nettopp å gi gode tjenestene til de som har behov for det. Rådmann er stolt over sine ledere og ansatte og alt det de står i og håndterer.

Like viktig som tjenesteleveransen er det et overordnet mål for rådmann å få kontroll på økonomien. Økonomisk har det vært et utfordrende år i 2018. Økonomisjefen beskriver dette godt i sitt innlegg, både hva som ikke gikk som forventet, og hvilke tiltak som skal iverksettes. Rådmann har hatt økonomi som et gjentakende tema i presentasjoner til formannskap og kommunestyret høsten 2018. Politikerne har vært orientert om status, både på utgiftssiden og inntektssiden. Tiltak har vært diskutert og skal diskuteres videre.

Jeg synes Grønskag skal holde seg for god til å vinkle alt som sies og gjøres inn i vindkraftdiskusjonen. Det å gå til personangrep på enkelte ansatte og anklage rådmann for forhold som ikke har rot i virkeligheten er, for å bruke Grønskags ord utidig i denne saken.

Med hilsen en stolt frøyværing, som står i blæsten!

Beathe Sandvik Meland

Konstituert rådmann