-Betenkelig og beklagelig at dette er ulovlig fravær

Jeg ble gledelig overrasket over våre ungdommers tydelige og klare miljøengasjement i artikkelen «Klimastreik i skolen» i lokalavisa Hitra-Frøya fredag 24.03.

Det er svært viktig at ungdommen får synliggjøre sine bekymringer for vårt felles klima og miljø, gjennom klar tale i lokalavisa.

At de velger å bruke tid på en demonstrasjon foran Rådhuset synliggjør klart at de ønsker at dagens politikere skal gjøre mere for å sette klima og miljø på dagsorden. Dette for at fremtidens politikere, våre ungdommer, også skal kunne gi fremtidens generasjoner gode levevilkår på vår felles klode.

Da virker det for meg betenkelig og beklagelig at våre ungdommer som viser et engasjement for klima og miljø blir møtt med beskjeden om at dette er ulovlig fravær. Ut i fra det jeg har hørt, oppfordret lærerne, skoleelevene til en markering for miljøet.

Hva kan skolens ledelse gjøre med dette, for å unngå å kvele slikt positivt engasjement blant våre ungdommer. Gjennom at eleven får ulovlig fravær, blir de straffet for sitt engasjement. Dette synes jeg blir å gi feil signaler, først motivere og så straffe?

Personlig er jeg stolt over våre ungdommers mot og vilje til å stå opp med egne meninger og gi uttrykk for sin bekymring for fremtidens økende klimautfordringer.

Lars P. Hammerstad