- Dette mener Frøya KrF om vindkraftverket i kommunen

Meninger

Vi er programforpliktet etter fylkestingsprogrammet å arbeide for å bidra til at regionen har tilstrekkelig energiforsyning. Samt å arbeide for økt produksjon av fornybar energi fra vann, vind og biologisk materiale i fylket.

Når det kommer til vindkraftutbyggingen på Frøya, så er vi usikre på om Frøya trenger å ta det naturtapet som vindkraftutbyggingen fører til. Oppfylles kraftbehovet allerede for regionen med eksisterende produksjon slik at denne vindkraftutbyggingen er unødvendig?

Vi deler folks skepsis til nødvendigheten av vindkraftutbygging på Frøya.

Frøya KrF har et felles syn i vindkraftsaken: Det er at lokaldemokratiet skal ha innflytelse.

Folkeavstemningen om vindkraftverk på Frøya har derfor stor betydning for vårt videre engasjement i denne saken.

Kristendemokratiet (som er vår politiske plattform) står for nærhetsprinsippet. Det vil si at besluttinger i samfunnet skal tas på et så lavt og hensiktsmessig nivå som mulig.

Selvråderetten over vårt nærmiljø er en viktig sak for Frøya KrF.

Saken om vindkraft berører tre viktige prinsipper i vår politikk. Forvalteransvaret, solidaritet og nærhetsprinsippet (subsidiaritet).

Kristendemokrater mener at når avgjørelser flyttes opp fra lokaldemokratiet til et høyere nivå, så ligger bevisbyrden for nødvendigheten hos den som fremmer saken. Det er sentrale myndigheter, ikke kommunestyret, som har avgjort at vindkraft skal etableres på Frøya.

Kommuner i Norge har kun høringsuttalelse i energiforsyningsaker. Frøya har en uttalelse igjen om vindkraftverket på Frøya. Folkeavstemningen vil legge grunnlaget for denne uttalelsen. Det har kommunen forpliktet seg til.

Forvalteransvar

Frøya har en flat topografi og vindkraftverket vil vises. Vindmøllene på Eldsfjellet ser vi tydelig på klare dager. Helt sør på Frøya kan vi se vindmøllene på Smøla. Naturvernperspektivet er viktig for oss. Vi er ikke likegyldig til de inngrep som gjøres i naturen. De må være nødvendige.

Vi føler alle på forpliktelsen om å gjøre klima, miljø og natur i bedre stand for ettertiden.

Klimaforpliktelsene gjelder for Frøya som for alle deler av jorden. Vårt lokale bidrag med produksjon av fornybar energi vil bli veldig liten i et globalt perspektiv.

Arbeidet med etablering av vindkraftverk til havs håper vi fører frem til at Norge når målene om fornybar energi innen 2030.

Forbruket i vår hektiske tid må ta hovedansvaret for det uføre vi er kommet i med klima, miljø og naturmangfold. Frøya KrF vil arbeide for å tilrettelegge for et mindre krevende samspill mellom natur og mennesker.

Forbruket må bevisstgjøres lokalt og strategier utarbeides for å få til et bærekraftig forbruk på alle områder.

For å få til dette, på en god måte, må alle være med. Demokratiske prinsipper må råde og alle må ta til etterretning det flertallet av befolkningen sier i folkeavstemningen.

Solidaritet

Mennesker som overkjøres av storsamfunnet har vi en forpliktelse overfor. Vi skal hjelpe de som trenger hjelp med å fremme sine rettigheter. Forpliktelsen gjelder i denne saken også.

Samtidig må vi erkjenne at i denne saken så kan myndighetene ha rett til å løfte denne avgjørelsen opp på et høyere nivå. Det må vi akseptere. Argumentene som myndighetene har fremmet i denne saken kan vi ikke ignorere. Men vi har selvsagt rett til å gjøre det vi kan (innenfor lovverket) med å uttrykke vår uenighet.

KrFs klimapolitikk

Norges klimaforpliktelser for 2030 er behandlet i Stortinget. - Vi skal redusere klimagassutslipp med 40 % innen 10 år fra nivået i 1990.

KrF har ment sentralt at problemet med norsk klimapolitikk ikke har vært mangelen på ambisiøse mål, men manglende ambisjoner i gjennomføringen.

Forbrukersamfunnet

Det er utvilsomt at det er vårt overforbruk som har ført kloden inn i klima-uføret.

Samtidig som vi har et høyt forbruk av jordklodens ressurser så har befolkningen på jorden fordoblet seg på 50 år.

Frøya KrF vil ta ansvar og arbeide for at vi tar bedre vare på de ressurser vi har her på Frøya. På en rettferdig måte. Da må vi også se vår rolle i et videre perspektiv. Klimaforpliktelsen må vi alle ta. På forskjellige måter. Saken bør vært tilstrekkelig belyst gjennom ordskiftet nå.

Vi håper at alle bruker stemmeretten om vindkraftsaken 2. april.

For Frøya KrF

Geir- Are Valle (nestleder)