- Her benytter kommunen sine egne ansatte til å mane fram et ja til vindkraft

Når økonomisjefen driver valgpropaganda for vindkraftutbygging på Frøya på grunn av at kommunen ikke har gjort jobben sin – da er det virkelig fare på ferde!

Oppslaget «Ble reddet av havbruksfondet» i avisa Frøya.no 26. mars 2019 framstår som en sammenhengende erklæring om en kommune som er langt ute og kjører!

Her får vi vite at administrasjonen og politikerne «er enige i at Frøya må slutte å være en «Ad hoc-kommune»»

Det har en stor del av befolkningen på Frøya regna med at en seriøs kommune aldri skulle ha vært, og da begrepet ble presentert i en festtale for kongen vår fra ordføreren for mange år siden, trodde mange at hun spøkte! Men det var altså ikke spøk. Økonomisjefen begrunner kommunens «ad-hoc-strategi» med at det ligger i «folkesjela» vår. Frøyværinger skulle altså være et folk som ikke hadde for vane å planlegge langsiktig – og derfor må det da også være kommunens «strategi»!

Den analysen vil jeg gjerne ha sett!

Så innrømmer økonomisjefen at dette har fungert dårlig når det gjelder økonomistyringa, og mer enn innrømmer at Frøya kommune ikke har hatt en økonomiplanlegging – men at de nå skal ta seg sammen!

«Vi skal ha tydelige strategiplaner for økonomien. Det skal ikke handle om hva som skal skje i neste måned eller over nyttår.»

Dette er så grunnleggende viktig for alle som har en vanlig husholdning at vi selvsagt regner med at det også gjelder for en så stor virksomhet som vår kommune, men så feil kan vi ta!

Økonomisjefen røper at kommunen fikk en «sjokkbeskjed» da det viste seg at man gikk på en «skattesmell» i desember 2018 – med en skatteinntekt på 30 % mindre enn året før! Hadde kommunen ingen mulighet til å skaffe seg denne kunnskapen før «smellet» kom? «Vi fikk ingen forvarsel.» Det var altså ingen som banket på døra og fortalte: «Hei, dere får en skattesmell!»

«…men nå kommer vi til å ta kontakt med Skatteetaten underveis for å høre om hvordan vi ligger an, forteller økonomisjefen.»

Det er så man nesten nekter å tro det man leser. Må det virkelig så mye til før man finner ut at det er nødvendig å holde kontakt med skatteetaten? Burde ikke det være ren rutine?

Frøyværingene har all mulig grunn til å være svært bekymret over en kommuneledelse som velger å la humla suse.

Her røper kommuneledelsen nettopp det. De innrømmer at de har styrt etter en «ad hoc»-tenkning som har fått katastrofale følger for økonomien.

Når man så på slutten av avisintervjuet beroliger befolkningen med at «Vi sitter litt stille i båten for øyeblikket» – virker ikke det heller særlig beroligende.

Når man så i neste omgang gir trøst og forhåpning for framtida, peker økonomisjefen på det han kaller «uforløste inntektspotensial»!

Merk dere begrepet – «UFORLØSTE INNTEKTSPOTENSIAL»!

Svaret på hva dette er får vi i siste avsnitt:

«Vi venter blant annet på avgjørelsen om utbygging av vindkraftverk på Frøya. Dersom det skjer vil det gi inntekt på 10–11 millioner kroner i engangsbeløp til kommunen, sier Sandvik.»

Konklusjon:

Vi har altså å gjøre med en kommune som ikke har hatt økonomistyring, og som har levd etter «prinsippet» fra hånd til munn – eller ad hoc, som de kaller det selv.

Kommune er avhengig av ekstraordinære inntekter og Lottogevinster for å overleve!

Men det verste er:

Her benytter kommunen sine egne ansatte til å mane fram et ja til vindkraft – rett før folkeavstemninga – fordi kommunen ikke har gjort jobben sin.

Dette er ikke bare slett håndverk – men et slag i ansiktet på alle som har ofret all fritid for å unngå at Frøya blir utlagt for salg – for all framtid!

Tidligere har ordfører sådd tvil i media om denne folkeavstemninga – nå bringer de administrasjonen på banen for å hjelpe seg.

Dette er så utålelig at vi oppfordrer alle stemmeberettigete:

Gå til valglokalene! stem nei! vindkraftverk skal ikke løse problemer oppstått av økonomisk vanstyre!

Stem nei – med god samvittighet!

Vi kan ikke «sitte stille i båten»! Vi trenger en kursendring!

Godt valg!

For Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag