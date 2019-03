- Jeg kan ikke beklage feil jeg ikke har gjort

Meninger

Rådmannen på Frøya går hardt ut mot min kommentar til økonomisjefens utsagn tidligere.

Dette svaret kjenner jeg meg ikke igjen i! Hvor i min tekst har jeg brukt ordet "Utidig"?

Hele teksten er skrevet av meg, men den overskrifta som sto i Frøya.no, og der ordet "Utidig" ble brukt er IKKE skrevet av meg, men av Frøya.no. Dersom man hadde lest innlegget i Hitra-Frøya hadde man kanskje forstått at overskrifta i Frøya.no IKKE var mi!

Rådmannen spinner nesten hele svaret rundt dette ene ordet, så da skulle vel det være forklart!

Begrep som "løpegutt" og påstander om at jeg går til "personangrep på enkelte ansatte, og anklager rådmannen for forhold som ikke har rot i virkeligheten" - er rett og slett så grovt at jeg vet ikke om jeg leser rett.

Hva er det rådmannen har lest? Jeg gjentar hva som er sagt av økonomisjefen. Er det personangrep?

Jeg har altså sendt fra meg en tekst som jeg står inne for, som ikke inneholder personangrep og som svarer på det jeg leser.

At innlegget har fått med en overskrift i en av avisene som jeg ikke har skrevet er beklagelig, men slik er saken.

Hans Anton Grønskag