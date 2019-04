- Tre spørsmål man bør stille seg

Meninger

En klok amerikansk skribent sier at det er tre spørsmål man bør stille når folk kommer med forslag både innen politikk og økonomi som f.eks. vindkraft:

1) Sammenlignet med hva?

2) Til hvilken kostnad?

3) Hvilke bevis har du for dine påstander?

Nå lever vi i et samfunn hvor det hyles og bestemmes først og tenkes etterpå, men Frøya er gitt en ny sjanse til å tenke først, og da skader det ikke å gjøre det enkelt.

Siden det nå snakkes om at jorda vil gå under om 12 år hvis ikke Norge bygger mer vindkraft, så er vel et siste godt råd at vær skeptisk når noen sier at du må gjøre dette for å redde verden!

Gå da tilbake til de tre spørsmålene og bruk hjernen, vi er utstyrt med fornuft for å bruke den!

Ufrivillig Trønderenergikunde