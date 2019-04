- Vi har mistet en toneangivende tidligere kollega og en svært engasjert hitterværing

Meninger

Det var med stor sorg vi fikk melding om at Kirsten var gått bort søndag den 7. april, bare 66 år gammel. For oss i Hitra kommune har vi mistet en toneangivende tidligere kollega og en svært engasjert hitterværing.

Det er helt uvirkelig for oss som kjente henne, – en livsglad og sporty dame. Facebook-sida var fylt av Kirsten i turklær ute i skog og mark, helst på en eller annen fjelltopp sammen med familien eller vennegjengen fra Hitra.

Startet på skolekontoret

Kirsten startet i Hitra kommune som kontorassistent/kontorfullmektig ved Hitra skolekontor i 1974. Her arbeidet hun, med et lite avbrekk, fram til 1991. Det ble totalt 11 år ved skolekontoret. Hun fikk, i tillegg til de faste arbeidsoppgavene, blant annet ansvaret for prosjektet Barn prøv selv, som var foranledningen til Ungdommens kulturmønstring (UKM), og det administrative ansvaret for Hitra leirskole.

Kirsten sitt engasjement for frivillig arbeid var svært stort. Hun var beskrevet som arbeidsvillig og oppofrende, positiv, engasjert, – ingen sak var for stor, hun så mulighetene – ikke hindringene. Lett å komme i kontakt med folk, og hadde mot til å ta kontakt med folk og institusjoner for å få ting gjort.

Kirsten kultur

Kirsten startet som Kulturkonsulent i 1991, og ble Kultursjef i 1997. Hun jobbet innenfor kulturområdet i kommunen i hele 14 år, til 2005. Det ble totalt 25 år i Hitra kommune. Hun fikk i 2005 innvilget permisjon for å starte i et engasjement i Sør-Trøndelag Fylkeskommune, hvor hun fikk fast stilling vel 2 år etter. Hun arbeidet i fylkeskommunen helt fram til sin død sist søndag.

Kirsten ble etter hvert kjent som Kirsten Kultur blant Hitterværingene. Kirsten var kultursjef nesten hele døgnet, alle 7 dagene i uka. Det vil føre for langt å gå inn på alt hun har bidratt til for Hitra kommune og hitterværingene. Vi vil likevel trekke fram følgende:

Hennes engasjement i Maren-spillet, som ble framført 1. gang i 1982 ved Fillan skole, deretter fra 1986 ved Dolm kirke.

Hitterkvelden ble innstiftet på 80-tallet med Kirsten i førersetet. I dag er Hitterkvelden Hitras største årlige kulturarrangement. Kirsten ble hedret for sin innsats ved arrangementet i 2018, på 10-årsjubileet for restarten av arrangementet i 2008.

Kirsten var en av initiativtakerne til innstiftingen av Hitra kommunes kulturpris fra 1987.

Hun fikk satt i gang Kulturbussen på 90-tallet, med blant annet konserter i Olavshallen og forestillinger på Trøndelag teater.

Hun var en av initiativtakerne til nyttårskonsert Trondheimssolistene på Hitra, siden begynnelsen på 2000 – tallet.

Kirstens engasjement for barn og unge var særdeles stort. Vi kan nevne at hun var

Initiativtaker til Ungdommens kulturmønstring (UKM), på begynnelsen på 1990 – tallet, sammen med Frøya kommune.

Initiativtaker til Barnekulturdagen, startet som barnehagenes kulturdag på sluttet av 1990 – tallet, og ble utviklet til dagens slik vi kjenner den i dag.

Initiativtaker til den kulturelle skolesekken fra slutten på 90-tallet, noe hun fikk fortsette med utviklingen av i en periode i stillingen sin i fylkeskommunen.

Med på etableringen av Hitra musikkskole (senere Hitra kulturskole) fra åpninga i 1994.

En av initiativtakerne til kommunes avtale med MOT fra 2001. Startet som et tverrfaglig prosjekt Kultur – Skole – Helse. Kirsten var Hitras første kommunale MOT-leder.

Idretten stod også Kirsten nært. Her kan vi særskilt nevne at hun var

Initiativtaker til medlemskapet i Island Games Assosiation (IGA) (Medlem fra 1996 – kun to øyer i Norge – Hitra og Frøya) – I dag er IGA et flott tiltak for idretten på Hitra, og den eneste faste internasjonale arenaen for utøvere fra vår kommune.

Det er mange som har nytt glede av hennes støtte i arbeidet med å utforme spillemiddelsøknader for utvikling av idrettsanlegg rundt om på øya.

Kirsten var også en medarbeider en kunne stole på ved de store anledningene. Av større arrangementer kan vi nevne ansvaret for offisielle arrangementene rundt åpninga av Fjellværøysambandet i 1992 og Hitratunnelen i 1994, med blant annet besøk av HKH kong Harald.

Takk for stor innsats

Våre tanker går i dag til Kirstens nærmeste familie som har mistet en omsorgsfull, engasjert og kjær mor, mormor, svigermor, søster, svigerinne, niese og tante.

Det er med dyp takknemlighet og ærbødighet vi minnes Kirsten for hennes innsats for Hitra og hitterværingene. Vi lyser fred over hennes minne.

for kolleger i Hitra kommune

Kjell R. Sæther

Kommunikasjonssjef