Arrogant lederartikkel i Dagbladet: "Vi må ofre natur lokalt for å hjelpe globalt”.

Når Dagbladet skriver noe riktig kontroversielt, dekker avisa seg gjerne bak begrepet “lederartikkel”. For sikkerhets skyld er denne lederartikkelen skrevet av “Dagbladets Lederavdeling”. Men i virkeligheten er det bare et enkeltmenneske som har forfattet arrogant tøv om kampen mot vindturbiner på øya Frøya.

“ i spissen for demonstrantene - et tresifret antall demonstranter og laksebaron og mangemilliardær Gustav Witzøe". Med andre ord, nesten ingen demonstranter og en laksebaron som har blitt alt for rik og samtidig litt rar i hodet.



Sannheten, som lederskribenten hopper bukk over, er at nesten 80 % av folket i øykommunen Frøya nylig stemte NEI til vindturbiner. De forsto etterhvert at alt fint prat om ren, fornybar energi var bare svada. Her skulle det bygges enorme veier i 10 meters bredde, hvert veistykke ca 800 meter lang, frem til i alt 14 vindturbiner. Størrelsen på vindturbinene med propell? 180 meter. Propellene skal utstyres med lys slik at flytrafikk og all annen trafikk kan se tiviolieffektene, døgnet rundt.



Det er i seg selv nok til å holde folk våkne. I tillegg dreper vindpropellene store mengder havørn og andre typer sjøfugl. Støyen fra vindturbinene beskrives som en dyp romling, dessuten hører man godt en svisjelyd fra rotorbladene. Dette burde lederskribenten reise til Frøya og høre på, hvis det virkelig blir noe av denne delvise ødeleggelsen av et helt lokalsamfunn.



Lederskribenten frykter at disse demonstrantene på Frøya skremmer vekk potensielle investorer i Grønn Energi. Langt i fra! Sannheten er at rike investorer fra Tyskland, Sveits og mange andre land står i kø for å investere. Det er Stadtwerke München som eier hovedparten av vindkraftverket på Frøya. I hjemlandet er restriksjonene mye strengere.



Så folder lederskribentene hendene og skriver alvorlig: “Vi må ofre noe lokalt for å hjelpe globalt”. Lett å si når du sitter i Oslo og aldri har sett hvor vakkert det er på Frøya.

Asbjørn Hulaas