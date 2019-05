- Dårlig kommunikasjon er den største årsaken til nedgang i antall innbyggere i Øyrekka

Meninger

Veiforbindelse mellom Sula og Mausund - Støtte til utredning.

Nå er en mulig veiforbindelse mellom Sula og Mausund igjen tatt opp. Og utredet. Det er det mange i Øyrekka som ønsker velkommen.

Øyrekka utenfor Frøya har i en årrekke, siden Frøya fikk tunnel til Hitra, hatt nedgang i antall innbyggere.

Fast Frøya har i samme tidsperiode hatt en stor vekst i antall innbyggere.

Denne veksten hadde ikke vært mulig uten en tunnel, og dermed en god kommunikasjon.

Dårlig kommunikasjon mellom Øyrekka og Frøya er den største årsaken til nedgang i antall innbyggere i Øyrekka.

Med dårlig og uforutsigbar kommunikasjon er det vanskelig for alle. Både næringsdrivende, fastboende og fritidsbesøk.

En veiforbindelse mellom Sula og Mausund vil også styrke prosjektet med folkehøyskole.

Dette vil ny vei mellom Sula og Mausund koste - Dette er siste runde, sier Sigbjørn Larsen som i dag presenterte ny utredning.

En beskrivelse av nåværende situasjon

Når det blir fredag og en vil besøke Mausund i helga er det ikke problemfritt.

Første spørsmål. Blir det plass på ferga når vi kommer til Dyrøy.

Er avhengig av å ta med bilen av ulike årsaker. Må da være ute i god tid for å øke sjansen for å få plass på ferga. Helst en time før.

Må da kjøre fra Trondheim klokken 16 for å ta ferga som går klokken 20. og vil være fremme på Mausund 21.

En kan alikevel oppleve at det ikke er plass på fergen.

Hvis en er heldig tar fergen en ekstratur. Avgang ca 2230. da er en fremme 2330.

Vel fremme på Mausund må en begynne å planlegge returen. Vil helst være på Mausund noen timer på søndag.

Det går en ferge klokken 1545. Den passer det å ta. Da vil en være i Trondheim klokken 1930

Men for å øke sjansen til å bli med den fergen bør en stille bilen i køen en god stund før. Gjerne klokken 14.

Står du da som nr. 1 i køen hender det allikevel at du ikke blir med ferga. Den er full av biler fra Sula.

MEN, PYTT SAN. Det er bare 3 timer til neste ferge. Lange timer. Da er du i Trondheim 2230.

Men står du lenger bak i køen er det ikke sikkert at du blir med den fergen heller.

Slik har vi hatt det i 13 år. Og ikke bare i helgene som er beskrevet her.

Dette er ikke utfordringer. Dette er problemer. Store problemer. For næringsdrivende, fastboende og ferierende.

Dette er også problemer når vi leier firma fra Frøya for å gjøre en jobb for oss.

En vei mellom Sula og Mausund vil styrke Øyrekka og Frøya.

Med en pendlerferge med 2 anløp, i stedet 4 vil bedre situasjonen betraktelig.

Jeg håper at et samlet kommunestyre vil gå inn for å støtte det utredningsarbeidet som Sumabo, ved Sigbjørn Larsen har fått utført.

Jeg var i sin tid kritisk til at Frøya kommune solgte sine aksjer i SUMA til Larsen, og mener fremdeles at det var feil.

Frøya kommune skulle selv ha foretatt denne utredningen. Men nå er den utført.

Frøya Arbeiderparti vedtok også på et møte i februar at de skulle ta inn i sitt program å se på muligheten for en utredning av en veiforbindelse mellom Sula og Mausund. I kombinasjon med vindmøller.

Gustav Gjevik