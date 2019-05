Meninger

No om dagan utøve politiet på Frøya makt mot folket dær. Æ vil tru det kjæm brått på de fleste at lovens lange arm finn det nødvendig å bruk håndjern i påsyn av barn – omkransa av det norske flagg og strikkende damer.

Min venn filologen og språkforsker forklarte opprinnelsen av ordet POLITI. Byens formuede måtte beskytte sin rikdom, og derfor danna de et forsvar som er opprinnelsen til dagens Politi.

Og for alle de som heier på Frøyværingan, blir det tydligar for kvar dag at det e kapitalkreftene frå Tyskland og Norge som beskyttes.

FLERE MENINGER FINNER DU HER

Frøyværingan ha allerede vunne kampen mot framtidig vindkraftutbygging for Norge. No gjenstår å yte motstand så læng som mulig i Nessadaln.

Æ e sjøl ein forkjæmpar for sivil ulydighet og ikke voldlig kamp når alle «demokratiske» muligheter er prøvd.

Vidar Udseth